Sainte-Anne-de-Sorel: une piétonne happée mortellement au coin de chez elle

SAINTE-ANNE-DE-SOREL | Une dame de 58 ans qui terminait sa marche matinale a été happée mortellement, au coin de chez elle, lundi, par une jeune femme qui livrait des ballons pour la rentrée scolaire d’une école primaire à proximité.

«C’était une passionnée de moto. Si elle avait à décéder dans un accident, on n’aurait jamais cru que c’était en prenant sa marche du matin», a confié hier au Journal une proche de Josée Lacourse, 58 ans, qui a préféré taire son identité.

Tirée du Facebook de Josée Lacourse

Tôt en matinée, la résidente de Sainte-Anne-de-Sorel effectuait sa marche quotidienne avec une de ses amies, sur le chemin du Chenal-du-Moine.

Quelques centaines de mètres après s’être séparée de sa compagne, Mme Lacourse a été percutée par une voiture noire de la marque Honda.

Celle-ci se trouvait alors au coin de chez elle, près de la rue Marie-Napoléon.

«Il était 6h13. L’heure de mon alarme. J’ai entendu “BOOM”», a laissé tomber Nathalie Laviolette, 53 ans, qui réside directement à cette intersection.

Sans réfléchir, cette dernière s’est précipitée vers la victime qu’elle a aperçue, étendue au sol, pour lui prodiguer les premières manœuvres en attendant les secours.

«La jeune femme qui conduisait la voiture pleurait. Elle disait ne l’avoir jamais vue, qu’elle était sortie de nulle part», s’est rappelée la bonne samaritaine, qui a tout essayé pour sauver la piétonne.

JONATHAN TREMBLAY/JOURNAL DE MONTR�AL

Il n’y avait selon elle malheureusement plus rien à faire. À l’arrivée des ambulanciers, la victime a vite été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Bien que des proches de Mme Lacourse aient désiré ne pas commenter le drame, certains l’ont néanmoins décrit comme une passionnée de moto ayant fait de nombreux voyages sur les routes du Québec et des États-Unis, et qui adorait marcher tôt le matin avant de se rendre à son boulot, à l’École nationale de police du Québec, à Nicolet.

D’autres ont aussi mentionné qu’elle effleurait l’idée de la retraite, puis qu’elle avait la tête remplie de projets.

Selon nos informations, la jeune conductrice de 35 ans s’affairait quant à elle à livrer des ballons gonflables à l’école primaire Sainte-Anne-les-îles pour célébrer la rentrée, à moins d’un kilomètre de là. En journée, elle a été rencontrée par les autorités afin d’offrir sa version des faits.

Des enquêteurs en scène de collision ont pour leur part été dépêchés sur les lieux pour tenter de comprendre comment l’accident s’est produit.

Selon la Sûreté du Québec, le brouillard pourrait être une hypothèse envisageable pour expliquer le drame.

«On peut parler d’un malheureux évènement, mais rien ne penche pour l’instant vers une thèse de cause criminelle», a affirmé son sergent Louis-Philippe Ruel.