Trois rues-écoles à la Ville de Québec

À quelques heures de la rentrée scolaire, la Ville de Québec a confirmé lundi la mise en place d’un projet pilote de trois rues-écoles.

Destiné à améliorer la sécurité des écoliers, le projet fait en sorte que la rue aux abords de l’école est fermée temporairement à la circulation automobile au moment de l’arrivée et du départ de la plupart des élèves.

Pour l’automne 2023, les trois écoles choisies sélectionnées sont l’école Fernand-Séguin (quartier de la Cité-Universitaire), le Lab-École Stadacona (quartier du Vieux-Limoilou) et l’école Sacré-Cœur (quartier de Saint-Sauveur).

En septembre et en octobre, pendant trois vendredis consécutifs, le projet-pilote sera mis en place de 8h à 8h30 et de 15h à 15h30, a confirmé l’administration Marchand, lundi matin, en point de presse.

«L’objectif des rues-écoles est de créer un environnement convivial et sécuritaire pour ainsi encourager la mobilité active des enfants et des familles», a soutenu le conseiller municipal Pierre-Luc Lachance en rappelant que Québec s’inspire de Gatineau, de Montréal et de plusieurs villes européennes.

Il n’est pas exclu que le projet-pilote soit étendu à d’autres écoles de Québec et que les heures de mise en place soient élargies. Le rôle du projet-pilote est justement de renseigner la Ville sur les écueils à surmonter.

Plusieurs critères

Marc des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Municipalité, a expliqué lundi que divers critères doivent être considérés pour qu’une école puisse mettre en place un tel projet.

Parmi ces conditions, notons l’absence d’un trajet d’autobus dans la rue, l’absence d’accès à un grand stationnement public ou privé, la fonction résidentielle qui doit être prédominante dans le secteur et le faible débit de circulation de la rue concernée.

L’autre condition primordiale est celle de «l’implication et la motivation de l’école pour participer».

Pour l’école Fernand-Séguin par exemple, quatre bénévoles – souvent des parents d’élèves – sont nécessaires pour s’assurer que les voitures n’accèdent pas au périmètre interdit. Dans cet exemple précis, on assure qu’une seule résidence sera touchée directement par le projet-pilote. Ses résidents pourront être accompagnés par des bénévoles s’ils souhaitent accéder ou sortir de leur demeure pendant la mise en place du projet-pilote, a-t-on fait valoir.

Pas convaincu

Durant le point de presse du matin, Marc Bélanger, résident de ladite maison, n’a pas semblé convaincu par les arguments des élus. Il a avancé qu’on aurait dû privilégier la mise en place d’un sens unique pour apaiser la circulation dans le secteur.

Au-delà du projet-pilote, les élus municipaux de Québec ont insisté sur leur désir de changer les habitudes de déplacement. Actuellement, à Sainte-Foy, 43% des parents reconduisent leurs enfants à l’école par voiture. Sans se donner de cible précise, l’administration Marchand dit vouloir faire baisser ce taux.

D’ici 2024, la Ville de Québec vise l’objectif de n’avoir aucune collision autour des écoles primaires. Les corridors scolaires sont revus en ce moment autour de 115 écoles primaires.

Projet-pilote des rues-écoles

– École Fernand-Séguin: 29 septembre, 6 et 13 octobre de 8h à 8 h30 et de 15h à 15h30.

– Lab-École Stadacona et école Sacré-Cœur: 22, 29 septembre et 6 octobre de 8h à 8h30 et de 15h à 15h30.