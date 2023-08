Promis à un marathon judiciaire en 2024, Donald Trump sera jugé à partir de mars 2024 à Washington pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection de 2020, potentiellement le plus grave des procès qui l'attendent.

Le septuagénaire est à la fois accusé à New York de paiements suspects à une ancienne actrice de films X, de gestion négligente de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche - une affaire jugée en Floride - et de pressions électorales en Géorgie lors du scrutin de 2020.

C'est cette dernière affaire, dans cet État du sud-est du pays, qui lui a valu sa prise de photo d'identité judiciaire, un cliché déjà historique, la semaine dernière.

Les dates des procès ont déjà été fixées pour New York et la Floride: respectivement mars et mai 2024, mais ce calendrier pourrait évoluer.

«Je suppose que les quatre juges en charge de ces dossiers ont tenté de coordonner l'ordre des procès et que les procureurs de New York et de Géorgie reporteront les leurs par déférence pour les affaires fédérales», explique à l'AFP Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond.

Pour Whit Ayres, un consultant politique républicain, un acquittement de Trump à son premier procès à venir, quel qu'il soit, contribuerait à rendre son avance dans les primaires républicaines irréversible.

«Je ne vois pas comment il serait possible de l'arrêter» dans sa course à l'investiture, a-t-il dit dans une interview en ligne.

«Mais s'il est condamné pour une accusation grave, je ne sais pas comment les gens réagiraient», a-t-il poursuivi, «parce que nous n'avons jamais connu de situation qui ressemble de près ou de loin à celle-ci».