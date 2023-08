Un «problème technique» perturbe le trafic aérien au Royaume-Uni

De nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni affichent de longs retards lundi en raison d'un «problème technique», ont indiqué les autorités britanniques chargées du contrôle du trafic aérien.

«Nous avons en ce moment un problème technique et avons mis en place des restrictions de circulation (des vols) pour des raisons de sécurité», ont annoncé les services nationaux du trafic aérien dans un communiqué.

«Des ingénieurs sont en train de travailler pour trouver et réparer la défaillance», ont-ils ajouté, en présentant leurs excuses pour les désagréments qui pourraient en découler.

Ces perturbations surviennent alors que ce lundi est férié au Royaume-Uni et conclut un long week-end pour les Britanniques, qui sont nombreux à rentrer de vacances.

«Nous constatons des retards et des annulations sont probables. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous demandons de contacter votre compagnie aérienne pour plus d'informations», a signalé l'aéroport de Gatwick sur le réseau X (ex-Twitter).

Le plus gros aéroport du pays, Heathrow, a déclaré qu'il «travaillait en étroite collaboration» avec les autorités du trafic aérien et d'autres aéroports pour »minimiser l'impact» sur les passagers.

La compagnie British Airways a dit, dans un communiqué, être en contact avec les autorités du trafic aérien pour «comprendre les conséquences» du problème. Elle »tiendra au courant (ses) clients» des derniers développements, a-t-elle assuré.

«Les systèmes informatiques de contrôle du trafic aérien britannique sont tombés en panne ce (lundi) matin», a aussi indiqué la compagnie écossaise Loganair, prévenant de retards possibles sur ses vols.

Certains clients ont raconté sur les réseaux sociaux être coincés à l'étranger en attendant de pouvoir rentrer au Royaume-Uni.

«Actuellement dans un avion sur le tarmac à l'aéroport de Budapest», a écrit la présentatrice de la BBC Gabby Logan, qui couvrait les championnats du monde d'athlétisme en Hongrie la semaine dernière.

«On vient de nous dire que l'espace aérien est fermé. On pourrait rester là pendant 12 heures», a-t-elle écrit sur X.