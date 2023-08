Une semaine stressante, mais excitante pour les Capitales de Québec

La table est mise pour une semaine épique au Stade Canac, à Québec. Les Capitales sont de retour à domicile, dès mardi, pour la dernière ligne droite du calendrier régulier alors que tout est encore à l’enjeu à l’aube des éliminatoires.

«C’est sûr que c’est stressant, mais en même temps, c’est une belle semaine de baseball qui s’en vient, a résumé le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, lundi matin, alors qu’il était à bord de l’autobus de l’équipe en provenance des États-Unis. C’est excitant et on s’attend à de très bonnes foules au Stade Canac pour venir nous appuyer.»

Au classement de la section est, les Jackals du New Jersey (56-33) occupent provisoirement la tête, devant les Capitales (55-34) et les Valley-Cats de Tri-City (53-36). Il va sans dire que si Québec ne peut conclure au sommet de la division, ce qui offrirait un laissez-passer pour les demi-finales de la Ligue Frontière, on veut s’assurer de terminer en deuxième position afin de disputer à la maison le fameux match sans lendemain contre les détenteurs de la troisième place, le 5 septembre.

«Le hasard a fait que notre rotation de partants s’est placée par elle-même pour la fin de la saison, a par ailleurs informé Scalabrini. [Ruben] Ramirez aura le départ mardi, puis suivront [Abdiel] Saldana et [Steven] Fuentes. Si jamais on devait participer au match-suicide, on va pouvoir compter sur l’un de nos deux lanceurs panaméens.»

Boulders et Titans au menu

Pour cette dernière semaine, les Capitales accueillent trois fois les Boulders de New York, de mardi à jeudi, avant de recevoir la visite des Titans d’Ottawa pour trois autres matchs, de vendredi à dimanche.

Pour compliquer la tâche des Capitales, il faut savoir que les Jackals ont notamment deux parties à jouer contre les médiocres Greys d’Empire State (17-73), mercredi et jeudi.

À propos du match annulé en raison de la pluie, jeudi dernier, contre les ValleyCats, il ne sera pas remis. Ces deux équipes compléteront plutôt la saison avec un match en moins que les autres équipes. Le taux de victoires prévaudra.

Panne offensive

Champions en titre de la Ligue Frontière, les Capitales demeurent confiants après avoir brillé durant la deuxième moitié de la saison régulière. L’équipe connaît toutefois un léger creux de vague à l’offensive. Ayant réussi seulement trois coups sûrs, le club de Québec a notamment été blanchi par le pointage de 6 à 0, dimanche à Augusta, contre les Miners de Sussex County.

«Il faut retrouver un peu notre confiance au bâton, mais nous demeurons l’équipe à battre, malgré nos récents changements», a statué le gérant.

Bird, Valentin et... Weisner

Des blessures successives à Marc-Antoine Lebreux, Kyle Crowl et Émile Boies ont en effet chamboulé la fin de la saison. Les Capitales ont toutefois pu ajouter deux anciens joueurs des ligues majeures en Greg Bird et Jesmuel Valentin. Ancien des Yankees de New York, Bird a été limité à quatre coups sûrs à ses 19 premières présences au bâton avec les Capitales tandis que Valentin, qui a porté les couleurs des Phillies de Philadelphie pendant 46 matchs en 2018, présente une fiche de 2 en 8.

L’organisation de Québec a fait appel à un jeune joueur originaire de la Colombie-Britannique, soit Jonah Weisner, pour combler la perte de Boies. Âgé de 23 ans, Weisner sera à Québec dès mardi. Il risque toutefois de s’en tenir à un rôle de réserviste à l’avant-champ. Bird et Valentin, eux, feront connaissance avec les bruyants partisans des Capitales.

«Après un début de saison plus difficile, nous nous sommes placés en bonne position et c’est maintenant le temps de finir en beauté», a souhaité Scalabrini.