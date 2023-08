50 000$ en poche: on s’achète une maison ou on attend?

Avec tous les bouleversements économiques que nous connaissons, plusieurs hésitent à acheter leur première maison. Est-il judicieux d’attendre pour disposer d’une mise de fonds plus conséquente ou vaut-il mieux se lancer sans attendre ?

Voici un exemple d’une question d’un lecteur: «Ma conjointe et moi disposons de 50 000$ et comptons acheter une maison éventuellement. Nous nous demandons s’il ne vaudrait pas mieux reporter l’achat et effectuer des placements pour être en mesure d’accroître notre mise de fonds ou, au contraire, acheter immédiatement une maison qui prendra de la valeur.»

Pour résoudre ce dilemme, examinons deux scénarios.

1- Placer 50 000$ et acheter dans 5 ans

Prenons l’exemple d’un certificat de placement garanti (CPG) sur 5 ans avec un rendement annuel de 4,35%. Au bout de ces 5 ans, votre placement s’élèverait à 61 863$. Après déduction d’un impôt de 40% (estimation pour notre lecteur) sur les gains, il ne vous reste donc qu’un montant pour mise de fonds de 57 118$

2- Acheter aujourd’hui ?

L’augmentation rapide du prix des maisons pourrait dépasser les avantages potentiels de l’attente.

Illustrons 3 scénarios basés sur une maison avec un prix initial de 400 000$.

1- Achat immédiat avec 50 000$ de mise de fonds

2- Achat dans 5 ans avec une augmentation de valeur de 3% des maisons et une mise de fonds de 57 118$.

3- Achat dans 5 ans avec une augmentation de valeur de 5% des maisons et une mise de fonds de 57 118$.

Il est important de rappeler que si la mise de fonds est inférieure à 20%, une assurance SCHL est nécessaire, d’où la prime qui s’ajoute au montant de l’hypothèque dans le tableau ci-dessous.

Comme le montre ce tableau qui suit, en supposant un taux d’intérêt constant dans les 3 scénarios, notre lecteur aura à débourser plus d’argent (108 453$-90170$) =18 273$ s’il attend 5 ans. Si on prend en compte une augmentation de valeur des maisons de 5%, la différence s’élève à (120 510$-90 170$) = 30 340$.

Conclusion

À travers l’analyse de différents scénarios, il semble évident que l’environnement économique actuel favorise l’achat immédiat d’une maison plutôt que l’attente. En tenant compte des taux d’intérêt actuels et de la croissance attendue des prix de l’immobilier, acheter maintenant pourrait générer des économies substantielles en intérêts sur une période de 5 ans.

Bien qu’il soit tentant de sauter sur l’opportunité, il est crucial de faire preuve de diligence. Assurez-vous d’explorer toutes vos options, d’être bien conseillé, et de choisir une maison qui correspond à vos besoins et à votre budget. L’immobilier, en tant qu’investissement, ne se limite pas à la simple acquisition ; c’est un engagement à long terme qui, s’il est bien géré, peut offrir des rendements considérables.

