Charlotte Cardin s’implique auprès des enfants malades

Le programme de musicothérapie de l’Hôpital de Montréal pour enfants vient de se doter d’une nouvelle marraine.

Il s’agit de la chanteuse et musicienne Charlotte Cardin.

C’est lors d’une visite marquante à l’hôpital en novembre dernier qu’elle a décidé de s’impliquer.

«J’ai, par hasard, assisté à une rencontre entre un musicothérapeute et un tout petit patient qui avait un et demi, deux ans, et qui subissait un traitement de dialyse», raconte-t-elle.

Elle tiendra des séances de musicothérapie et espère aussi aider de nombreux adolescents qui souffrent d’anxiété.

«Quand j’étais ado, j’ai eu besoin de consulter des psychologues. J’ai eu besoin de ressources en santé mentale à un moment de ma vie, et la musique m’a beaucoup aidé là-dedans aussi. Alors, c’est sûr que je connecte d’autant plus à cette situation-là», dit-elle.

Il n’y a que trois musicothérapeutes qui travaillent tous à temps partiel à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Ils sont payés par la fondation depuis des débuts modestes en 1992.

La musicothérapeute Christelle Jacquet rencontre un bébé de quatre mois. Elle lui chante des chansons et s’accompagne à la guitare. Elle vient le voir une fois par semaine pendant 30 minutes.

Des études ont démontré que la musique peut apaiser les nouveau-nés gravement malades. Cela contribue à générer des endorphines et à gérer le stress qu’ils peuvent ressentir.

*Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus*