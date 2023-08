«Comme une benne à ordures»: une fleur cadavre empeste un jardin californien

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne sent pas la rose: l'éclosion nauséabonde d'une fleur cadavre attirait lundi les visiteurs dans un jardin botanique près de Los Angeles, curieux d'assister à ce phénomène aussi éphémère que pestilentiel.

Voir un «Amorphophallus Titanium», l'une des plus grandes espèces de fleur de la planète, dévoiler ses pétales est un événement rare.

AFP

Plus communément appelée «pénis de Titan», cette plante menacée d'extinction et originaire d'Indonésie met de longues années à éclore. Et lorsqu'elle arrive à maturité, elle dégage de puissants effluves de nourriture périmée.

«Elle sent la chair en décomposition», explique le conservateur de la bibliothèque Huntington, Bryce Dunn.

Cette odeur fétide de viande pourrie est essentielle à sa reproduction, ajoute-t-il. «Elle essaie d'attirer les mouches charognardes pour qu'elles viennent la polliniser, donc plus elle peut diffuser cette odeur, plus elle attire de mouches, mieux la plante se porte.»

AFP

Aussi grande qu'un être humain, cette plante est en réalité composée de centaines de petites fleurs, mâles et femelles, qui éclosent à des moments légèrement différents. Et comme pour les fameux cerisiers du Japon ou les pivoines, mieux vaut être là au bon moment si l'on souhaite admirer ce spectacle furtif.

«Une fois que la fleur s'ouvre, elle disparaît dans les 48 heures», poursuit M. Dunn. «Il s'agit donc d'une floraison très, très éphémère, mais elle est tout à fait spectaculaire.»

Lundi, de nombreux visiteurs se sont pressés dans le Jardin botanique pour se rendre compte de l'odeur fétide par eux-mêmes.

«C'est un événement tellement rare. Je pense que j'ai de la chance de pouvoir le voir», a confié Diana Doo à l'AFP.

AFP

Mais pour certains, la plante nauséabonde ne mérite pas tout à fait son nom.

«Je ne dirais pas qu'elle sent comme un cadavre», a observé Paul Rulmohr. «C'est plus comme une benne à ordures. Mais c'est bien (...) si c'est votre truc.»