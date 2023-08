Non qualifiés, mais «compétents»: des voix s’élèvent pour défendre la contribution des enseignants non diplômés

Alors que le recours à des enseignants non légalement qualifiés suscite l’inquiétude, des voix s’élèvent pour saluer leur contribution et rappeler qu’un enseignant sans diplôme n’est pas forcément incompétent, bien au contraire.

• À lire aussi: Embauche de profs non qualifiés: des enseignants lancent le mouvement «Affiche ton diplôme»

«Les enseignants non légalement qualifiés ne sont pas tout simplement des adultes entrés par effraction dans les écoles.»

Jean Marie Floriant Ndzana enseigne les mathématiques et les sciences dans une école secondaire de Longueuil. Même s’il n’a pas encore son brevet d’enseignement, cet économiste, mathématicien et gestionnaire a plusieurs diplômes en poche, dont un doctorat.

Il a commencé, cet été, la nouvelle formation de 30 crédits en enseignement de l’Université de Sherbrooke après avoir abandonné la maîtrise qualifiante, en raison de trop longs délais.

M. Floriant Ndzana se désole du «mauvais signal» envoyé par le mouvement «Affiche ton diplôme», lancé récemment sur les réseaux sociaux. L’initiative vise à encourager les profs à afficher leur diplôme d’enseignement bien en vue dans leur classe à la rentrée, pour faire valoir leur expertise dans le contexte de la pénurie, rapportait Le Journal la semaine dernière.

Ce mot d’ordre est toutefois loin de faire l’unanimité, et pas seulement parmi les enseignants non qualifiés.

«Lancer une chasse aux sorcières et provoquer un bris de confiance majeur entre parents et enseignants, qu'ils soient qualifiés ou non, ne viendra pas aider la situation», affirme Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec, qui a tenu à exprimer son «malaise» face à ce mouvement.

Nancy Granger, vice-doyenne à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, a été quant à elle «attristée» par cette initiative, craignant même qu’elle ne pousse certains profs non diplômés à abandonner.

En mettant les pieds pour la première fois dans une classe, plusieurs enseignants non légalement qualifiés se sont découvert une réelle vocation et ils veulent maintenant se former en enseignement, affirme celle qui est responsable du nouveau programme Parcours PROF, formation accessible aux candidats qui ont un contrat dans le réseau scolaire et qui sont recommandés par leur centre de services.

Être «sur son X»

C’est le cas de Valérie Lambert, une enseignante non légalement qualifiée qui est prof d’anglais dans une école des Laurentides.

Après avoir fait des remplacements au service de garde et comme suppléante à l’école de ses enfants, elle a tellement aimé l’expérience qu’elle a effectué un certificat en enseignement.

À la suite de son premier contrat comme prof d’anglais pendant la pandémie, elle a commencé un autre certificat en enseignement de l’anglais et, depuis cet été, elle est aussi inscrite au programme Parcours PROF de l'Université de Sherbrooke.

«Je suis vraiment sur mon X, lance-t-elle. J’ai une équipe en or ici qui m’aide depuis que je suis arrivée ici et j’ai une bonne gestion de classe. Mais il faut se former, c’est vraiment important.»

Même si ces profs n’ont pas encore de diplôme en enseignement, ils ont des compétences à mettre au service des élèves, fait valoir Mme Granger. «Il faut être capable de reconnaître qu’il y a différentes formes de compétences et que la diversité existe, dans un milieu de travail», affirme-t-elle.