Donald Trump: le meilleur président de tous les temps

Depuis la publication de sa photo d’identification judiciaire, l’ancien président et aspirant à la nomination républicaine remplit ses coffres en vendant des produits dérivés d’un quétaine assumé.

Même inculpé, l’Agent Orange continue de mener ses troupes bêlantes, tel un gourou.

Trumpiste: un club select

Depuis sa première campagne électorale, The Donald fascine les observateurs du monde politique.

Les études se succèdent à propos de ses partisans et toutes démontrent que sa base militante est moins éduquée que celle de ses opposants républicains et que celle des démocrates.

Chaque fois que je lis les louanges d’un admirateur de Trump-le-mauvais-perdant, de Trump-le-prévenu, je me demande si ses adorateurs comprennent qu’ils s’associent volontairement à un groupe caractérisé par son manque de formation intellectuelle.

Remarquez, la même chose a déjà été constatée des partisans de conservateurs et des partis de droite un peu partout. Comme si, en élevant votre niveau de connaissances et votre capacité de raisonnement, il vous apparaissait soudainement clair que ces politiciens ne font qu’encourager la colère et diviser les peuples.

L’idole de trop de Québécois

La société québécoise est loin de la société américaine à bien des égards, c’est évident.

Pourquoi, donc, y a-t-il tant de Québécois qui continuent d’encenser l’ancien président comme s’il s’agissait d’un Prix Nobel d’économie?

L’homme a traité les femmes comme de la marchandise, il a fait travailler nombre d’illégaux dans des conditions inhumaines, plusieurs de ses entreprises ont déclaré des faillites totalisant près de 2G$ et pourtant, il s’en trouve encore pour chanter ses louanges et hurler au génie.

C’est à n’y rien comprendre

Même accusé d’avoir participé à une association de malfaiteurs, même en étant le premier président jamais soumis à l’humiliation d’une photo de prévenu, il suscite l’admiration.

La seule raison pour laquelle Trump peut être qualifié de génie, c’est qu’il s’entoure d’adorateurs plus idiots que lui.