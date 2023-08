En 2027, on frappera un mur en santé. Et ça va faire mal

On le sait, la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs critiques comme l’éducation et la santé met à mal la capacité du gouvernement à rendre des services à la population. Et ce n’est que le début.

Selon les projections des besoins de main-d’œuvre du ministère de la Santé de juillet dernier, on frappera un mur en 2027. Il manquera 12 542 infirmières et infirmières cliniciennes, 15 829 préposées aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et plus de 3300 travailleurs sociaux en 2027, et ce, malgré les mesures actuellement mises en place.

C’est franchement catastrophique. Ce ne sont pas des chiffres diffusés par les syndicats pour faire pression sur le gouvernement durant les négociations de conventions collectives, mais plutôt les prévisions ministérielles en la matière. Concrètement, cela veut dire que la situation va empirer, que des blocs opératoires et des lits devront être fermés. Le tout, évidemment, dans un contexte de vieillissement de la population, et donc cela amène une forte augmentation de la demande en services de santé.

Le gouvernement se démène actuellement pour accroître le nombre de préposées aux bénéficiaires notamment en menant des chantiers de formation un peu partout au Québec. Et c’est tant mieux. En ce qui concerne les infirmières et infirmières cliniciennes, les mesures annoncées demeurent timides. Or, il est minuit moins une. 2027, c’est demain matin lorsqu’on doit former des milliers d’infirmières dont les études durent plusieurs années.

C’est aujourd’hui qu’il faut appuyer sur l’accélérateur si on veut en récolter les fruits dans quatre ans. Et ce n’est pas une responsabilité qui repose uniquement sur les épaules du ministre Dubé ou du ministère de la Santé. Les ordres professionnels, le ministère de l’Immigration, les universités, les cégeps et les syndicats doivent être mis à contribution pour faciliter l’accès à cette profession sur laquelle repose notre système de santé.

Il y a urgence d’agir. Il y a une obligation de résultat.

C’est maintenant qu’il faut convaincre des jeunes du secondaire et du cégep de faire le choix des sciences infirmières. C’est aujourd’hui que nous devons revaloriser la profession pour la rendre attractive et intéressante pour les prochaines générations.

Si on ne fait rien, dans quelques années, on considérera que l’état actuel des choses, c’est le «bon vieux temps».