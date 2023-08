Fin de l'enquête contre le chanteur de Rammstein

Le parquet de Berlin a annoncé mardi mettre fin à l'enquête qu'il avait ouverte à la mi-juin contre le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, accusé d'agressions sexuelles.

«L'évaluation des preuves disponibles (...) et l'audition des témoins n'ont pas permis d'établir que l'accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes», écrit le parquet de Berlin, à propos du chanteur du groupe germanophone ayant vendu le plus d'albums au monde.

L'affaire avait débuté fin mai avec le témoignage d'une Irlandaise de 24 ans accusant le chanteur et parolier du groupe de l'avoir droguée et agressée sexuellement à l'issue d'un concert le même mois en Lituanie.

D'autres jeunes femmes avaient ensuite témoigné, décrivant toutes peu ou prou le même scénario.

Les groupies auraient été repérées dans les premiers rangs des concerts, filmées ou photographiées pour que Lindemann puisse faire son choix, avant pour certaines d'être conviées en coulisse pour des fêtes.

Certaines auraient alors été droguées avant de subir les assauts du chanteur, actuellement âgé de 60 ans, qui a démenti par l'intermédiaire de ses avocats.

Le tollé suscité par ces allégations avait conduit à des manifestations de protestations avant les concerts du groupe dans plusieurs pays, ainsi que l'annulation de fêtes d'après-spectacle lors de concerts en Allemagne.

Le succès de Rammstein, groupe germanophone le plus vendu au monde, repose notamment sur la démesure des concerts, à grand renfort de pyrotechnie, accords de guitare et la présence physique imposante de Till Lindemann.

Le Journal de Québec rapportait en juillet que des membres de l’entourage du groupe ont demandé à l’organisation du Festival d’été de Québec de leur trouver de jeunes filles pour une fête qui devait avoir lieu après le concert sur les plaines d’Abraham, en 2010, requête qui a été refusée.

Au début du mois, le collectif allemand a conclu une tournée européenne des stades par trois concerts à guichets fermés à Bruxelles.