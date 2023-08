Flames: Andrew Mangiapane prêt à revenir en force

Tout comme Jonathan Huberdeau, l’attaquant Andrew Mangiapane a vu son rendement en attaque diminuer en 2022-2023 et il a un message à transmettre aux poolers: il a l’intention de recommencer à marquer des buts très souvent.

Les derniers mois n’ont pas été faciles pour le hockeyeur de 27 ans. En plus de voir ses Flames de Calgary rater les séries éliminatoires, il a subi une opération à l’épaule peu après la fin du calendrier régulier. Sur le plan des statistiques, le numéro 88 a offert une production de 17 buts et 26 mentions d’aide pour 43 points en 82 rencontres; lors de la campagne précédente, il avait inscrit 55 points, dont 35 filets, en un nombre identique de matchs. Bref, ce fut une année à oublier autant pour lui que pour l’organisation.

Aussi, tout le monde à Calgary a voulu repartir à zéro. Craig Conroy est le nouveau directeur général, tandis que Ryan Hauska a remplacé Darryl Sutter à titre d’entraîneur-chef. Et Mangiapane se dit dans de bonnes dispositions pour aller de l’avant.

«Je dois recevoir l’autorisation pour encaisser des contacts physiques et autres trucs du genre, mais sur la patinoire, je peux tirer, passer, m’entraîner et travailler comme je le ferais normalement, a-t-il affirmé au site NHL.com, lundi. Je dois continuer d’œuvrer côté physio et m’assurer d’être plus fort, mais ça semble bien jusqu’ici. Tout se déroule comme prévu. L’équipe médicale et le chirurgien disent que tout s’annonce bien.»

«Je suis excité d’être de retour et de seulement jouer. Je suis à 100%, en pleine forme. Je suis d’autant plus enthousiaste à l’idée de me retrouver au camp et de voir la chance tourner en ma faveur.»

La confiance est là

Donc, il n’est pas surprenant de constater la confiance de Mangiapane à l’égard de ses performances à venir. Il croit détenir tout le nécessaire afin de revenir au niveau d’antan.

«Je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas retourner à cela ou même faire mieux. L’opportunité est là. J’ai déjà accompli ça. Je dois simplement me présenter et prôner mon jeu, être tenace et trimer dur. Les occasions de marquer et les buts viendront.»

Collectivement, les Flames auront du boulot à abattre pour se faufiler en séries et les sceptiques se font entendre. Tyler Toffoli a été échangé, tandis que d’autres n’attendraient que l’été prochain pour lever les voiles: Noah Hanifin, Elias Lindholm, Mikael Backlund, Nikita Zadorov et Christopher Tanev seront tous admissibles à l’autonomie complète. Néanmoins, il ne faut pas compter le club pour battu.

«Plusieurs sont de bons joueurs et même s’il leur reste une année de contrat, ils peuvent avoir un impact bénéfique sur notre formation. Ce sont de bonnes personnes et des hockeyeurs sensationnels, a qualifié Mangiapane. Je pense qu’il y a eu beaucoup de rumeurs, mais [...] tout le monde dans ce vestiaire est professionnel. [...] Chacun veut travailler fort et arriver ici pour faire de son mieux, peu importe sa situation personnelle.»