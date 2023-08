Grosse incongruité étatique

Je suis aidante naturelle pour mon ex-conjoint depuis 15 ans. Nous étions séparés depuis quelque temps déjà quand il a été victime d’un grave AVC qui l’a laissé avec d’importantes séquelles au niveau moteur ainsi qu’au niveau du langage. Étant donné qu’il n’avait jamais eu d’enfant à lui et qu’il n’avait pas de proche disponible pour l’aider, j’ai décidé d’en prendre soin moi-même.

Comme il avait besoin de moi pour pratiquement tout ce qui compose son quotidien, dès le début, il a pris la sage décision d’emménager dans un logement voisin du mien, question de me faciliter la tâche. À partir du début et jusqu’à très récemment, je n’avais droit à strictement rien, soit aucune reconnaissance de la part de notre bon gouvernement, étant donné que nous n’étions pas mariés, et que nous n’habitions pas à la même adresse.

Cette année, l’arrivée d’une nouvelle mesure fiscale a enfin permis de reconnaître les services d’une proche aidante n’habitant pas à la même adresse que la personne aidée. Enfin, me suis-je dit, je vais être reconnue et je vais avoir droit à une réduction d’impôt ! Mais vous savez quoi ? Une surprise de taille m’attendait au détour. Je n’avais droit à rien parce que les revenus de mon ex-conjoint sont trop élevés.

Imaginez-vous qu’à partir de 32 000 $ de revenus, le montant de reconnaissance diminue progressivement jusqu’à devenir inexistant pour la proche aidante que je suis et qui n’habite pas avec lui. Pensez-y : s’il s’agissait de mon conjoint ou encore d’un membre de ma famille, j’aurais bénéficié de certaines déductions fiscales, mais comme ce n’est pas mon cas, je dois m’en passer, même si j’effectue exactement le même travail auprès de cet homme ?

Où est la logique ?

Vous avez raison, si vous habitiez sous le même toit et en dépit du fait que votre ex-conjoint dépasse les 31 174 $ dollars réglementaires, vous auriez droit à la déduction d’impôt de 1299 $. À sa face même, on ne peut qu’y voir une injustice.