Groupe Mach achète les Promenades Beauport à Québec pour 80 M$

Le Groupe Mach intensifie sa présence dans le marché immobilier de Québec en procédant à l’acquisition des Promenades Beauport dans le cadre d’une transaction évaluée à 80 M$.

• À lire aussi: Le Groupe Mach compte acheter les complexes locatifs du Groupe Huot

Le centre commercial était détenu par le Fonds de placement immobilier Cominar. La transaction comprend aussi plusieurs lots situés à proximité qui sont également à vocation commerciale.

Au total, la vente inclut six lots, dont le plus important est celui où sont situées les Promenades Beauport, dont l’évaluation municipale s’élève pour lui seul à plus de 70 M$.

Droit de mutation

La Ville de Québec passera la case Go et encaissera 2,6 M$ en droit de mutation à la suite de cette importante transaction.

Avec une superficie totale de 600 000 pieds carrés, ce complexe commercial est le plus vaste à l'est de la grande région de Québec et devient le 14e centre commercial à rejoindre le parc immobilier de Mach dont le volet commercial totalise maintenant plus de 9 millions de pieds carrés.

«C’est un site exceptionnel. Dans un horizon futur, c’est un site qui pourrait d’ailleurs connaître un certain développement ou redéveloppement», a mentionné Michel Ayotte, vice-président, bureau de Québec, pour Mach.

«On souhaite apporter une nouvelle vigueur avec nos équipes de location qui entretiennent des liens avec des détaillants de partout au Québec et au Canada», a-t-il ajouté.

Sans dévoiler de montants précis, le nouveau propriétaire pourrait procéder à des investissements dans le centre commercial situé au 3333, rue du Carrefour, à Québec.

«Évidemment, cela fait toujours partie de notre stratégie. Il y a toujours des investissements qui sont réalisés. Ce qui a besoin d’être fait sera fait», a affirmé M. Ayotte.

Selon lui, les consommateurs sont présents en grand nombre dans les centres commerciaux et ils dépensent, «malgré tout ce qu’on entend sur le coût de la vie».

«L’achalandage a repris depuis la pandémie. Est-ce que les habitudes de consommation ont changé? La réponse est oui. Le magasinage, c’est aussi un lieu de rassemblement. C’est un endroit où les gens peuvent se divertir. Cette acquisition démontre notre confiance dans l’avenir des centres commerciaux.»

Rappelons que les Promenades Beauport, en plus d'une vingtaine d'espaces à bureaux, abritent 127 commerces, dont Renaud Bray, Winners, Sports Experts, Jean Coutu, l’Aubainerie et la Banque Laurentienne. Le centre commercial, construit en 1978, accueille aujourd’hui près de 3,5 millions de visiteurs par année.

Actif dans la région de Québec

Le Groupe Mach est particulièrement actif dans la région de Québec. Outre cette acquisition, Le Journal rapporte dans l’édition d’aujourd’hui que le groupe immobilier, présidé par l’homme d’affaires Vincent Chiara, prépare une offre d’achat pour acquérir les complexes locatifs du Groupe Huot.

«Il y a des actifs d’exception à Québec», a ajouté M. Ayotte, soulignant que le marché est favorable.