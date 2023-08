Photo fournie par CJAEC

Bonne chance à Simon Plante et Alison Blouin (photo) de Sainte-Pétronille, île d’Orléans, qui se retrouvent finalistes au Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada (CJAEC), section Québec, qui se tient ce soir au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, sous la présidence d’honneur de Sylvain Morel, vice-président relations d’affaires et développement des marchés agricole et agroalimentaire Desjardins. C’est en 2009 que Simon Plante, producteur horticole, a rejoint la ferme Polyculture Plante, une ferme fondée par ses parents il y a 36 ans. Il est maintenant le seul actionnaire de cette ferme qui est un incontournable dans la région et où travaille notamment sa conjointe. La ferme gagnante ce soir (ils sont trois en nomination) représentera le Québec à la finale canadienne du concours qui se tiendra le vendredi 24 novembre au Sheraton Laval.

Nouveau porte-parole

Photo fournie par DAM

L’ancien du Rouge et Or football de l’Université Laval, Anthony Auclair, qui a joué dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay (avec qui il a gagné le Super Bowl LV), les Texans de Houston et les Titans du Tennessee, est le nouveau porte-parole de l’organisme de Québec « Le Diplôme avant la médaille (DAM) » reconnu pour son engagement auprès des élèves à risque de décrochage en utilisant le sport comme levier d’intervention. Son parcours exceptionnel et sa détermination font d’Antony, originaire de la Beauce (Notre-Dame-des-Pins), un modèle pour les jeunes. Ce partenariat prend tout son sens puisque pour la première fois cette année, DAM a élargi ses horizons en soutenant une équipe de football et souhaite poursuivre en ce sens. Afin de recruter plus de tuteurs, Antony Auclair se joint à une équipe d’ambassadeurs expérimentés et bien connus : l’animateur Pierre-Yves Lord, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, le président et chef de la direction d’iA Groupe financier, Denis Ricard, ainsi que l’ancien champion du monde de ski de fond et maintenant avocat, Alex Harvey. Sur la photo, Anthony Auclair est entouré de jeunes élèves-athlètes qui se font accompagner par les tuteurs bénévoles du Diplôme avant la médaille.

Le premier au Québec

Photo fournie par LesFestifs.com

Genesis de Québec a regroupé récemment quelques invités, dont la conseillère municipale du District de Robert-Giffard, Isabelle Roy, et des dirigeants de la haute direction de Genesis Canada, afin de célébrer la remise de la plaque officielle de Forbes Travel Guide. Ce symbole permet non seulement de souligner le nouveau partenariat entre les deux entreprises, mais il fait également foi de la qualité du service offert. Genesis de Québec devient ainsi le premier partenaire de la marque Genesis au Québec et le troisième au Canada. Genesis de Québec appartient au Groupe Daigle, présidé par Paul Daigle. Annie Laliberté, directrice générale, et Yves Duval, directeur des opérations fixes, sont tous deux associés avec M. Daigle au sein du distributeur Genesis de Québec ainsi que du concessionnaire Beauport Hyundai.

Anniversaires

Photo fournie par Julien Faugère

Philippe Lapeyrie (photo), sommelier et chroniqueur de vins (Salut Bonjour week-end à TVA), 51 ans... Liam Payne, chanteur anglais (One Direction), 30 ans... Geneviève Jeanson, ex-cycliste québécoise, 42 ans... David Desrosiers, bassiste du groupe québécois Simple Plan, 43 ans... Chris Hadfield, astronaute canadien, 64 ans... Me Marc Gosselin, qui a pratiqué le droit civil, commercial et faillite pendant 50 ans à Québec et à la retraite depuis 2011, 89 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 29 août 2021 : Jacques Rogge (photo), 79 ans, chirurgien et skipper belge, président du Comité international olympique (CIO) de 2001 à 2013... 2018 : Paul Taylor, 88 ans, un des pères de la danse moderne (Paul Taylor Dance Company)... 2017 : Harold Hurley, 87 ans, gardien de but (hockey) médaillé d’argent pour le Canada aux JO d’hiver de 1960... 2016 : Gene Wilder, 83 ans, acteur américain, inoubliable interprète de Willy Wonka... 2014 : Pierre Brabant, 89 ans, pianiste et compositeur québécois qui a créé plusieurs thèmes musicaux à Radio-Canada... 2013 : Bruce C. Murray, 81 ans, scientifique américain, directeur du Jet Propulsion Laboratory (JPL) et cofondateur du Planetary Society... 2010 : Alain Corneau, 67 ans, réalisateur français... 2009 : Sam Etcheverry, 79 ans, ancien grand quart-arrière des Alouettes... 2007 : Pierre Messmer, 91 ans, homme politique français... 2003 : Richard Boutet, 62 ans, réalisateur québécois de films documentaires... 1982 : Ingrid Bergman, 67 ans, actrice d’origine suédoise... 1926 : Jean-Baptiste Laliberté, 83 ans, marchand de fourrure, fondateur du magasin JB Laliberté de Québec en 1867.