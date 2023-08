La décadence nous guette

Vous allez me dire que je suis une grand-mère de 82 ans rétrograde avec mes idées d’autrefois, mais j’assume ce que je pense, et j’aimerais que vous me donniez votre avis sur un sujet dont j’ai d’ailleurs parlé avec mes gendres et mes filles qui ont de jeunes enfants. Et miracle, malgré qu’ils soient pas mal plus jeunes, ils pensent comme moi.

On apprenait récemment que dans certaines écoles, primaires et secondaires, on envisageait d’installer des toilettes mixtes. Je pensais alors comme plusieurs qu’on ajouterait une toilette mixte en sus des toilettes genrées déjà existantes. Mais je ne savais pas que dans certaines écoles en Ontario, on avait carrément supprimé les toilettes genrées pour les remplacer seulement par des toilettes mixtes, avec les conséquences que vous imaginez.

Ça me dépasse totalement. Comment peut-on imaginer que ça puisse fonctionner, en particulier à l’adolescence, quand les sens des garçons se réveillent et que les filles abordent leurs premières menstruations ? Non mais il ne faut pas rire du monde en pleine face quand même. Avec des excès semblables, comment s’étonner que certains parents moins ouverts que les autres ne veulent entendre parler sous aucun prétexte de la présence des drag-queens dans les écoles pour lire des contes à leurs enfants ? Je les comprends de ne pas vouloir prendre de chance. Vous qui êtes ouverte à pas mal de choses, iriez-vous jusque-là ?

Une mamie outrée

Comme vous, je n’irais pas jusque-là. J’avais compris que les toilettes mixtes, du genre des toilettes individuelles comme il en existe dans les restaurants, viendraient s’ajouter aux toilettes genrées du type grandes surfaces qui existent dans les lieux publics et les écoles. Comment peut-on imaginer aller dans la bonne voie en réglant le problème d’une petite minorité qui souhaite un traitement non genré, en créant un problème énorme à la majorité genrée ?