La famille de Sinéad O'Connor remercie ses fans pour leur soutien après sa mort

La légende de la musique est décédée en juillet à l'âge de 56 ans, à son domicile de Londres, et a été enterrée dans l'intimité au début du mois dans la ville irlandaise de Bray. Dans un communiqué publié par le quotidien The Irish Times, la famille de la chanteuse de Nothing Compares 2 U a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé à l'organisation des funérailles et de la cérémonie, ainsi qu'à ses fans et aux médias.

« Les enfants de Sinéad et la famille élargie de Sinéad souhaitent remercier les innombrables personnes qui ont manifesté leur sympathie et présenté leurs condoléances à l'occasion de la récente disparition de Sinéad. Le soutien qu'ils ont apporté à la famille est très précieux », peut-on lire dans la déclaration.

La famille a cité un certain nombre de personnes, dont le président irlandais Michael D. Higgins, qui a assisté aux funérailles, et a insisté sur le respect de l’intimité familiale auquel tout le monde s'est plié. « Nous remercions l'ensemble des médias irlandais et étrangers qui ont célébré Sinéad en chansons et en histoires, tout en respectant l'intimité demandée par la famille. Nous demandons que cette intimité continue d'être respectée », est-il indiqué.

« Enfin, nous souhaitons remercier les fans et les admirateurs de Sinéad pour le magnifique cortège qu'ils lui ont offert devant son ancienne maison de Bray, et pour l'élan national et international d'amour et d'affection envers Sinéad depuis le moment de son décès. Les prières et les remerciements de la grande famille O'Connor vous accompagnent tous », poursuit la déclaration.

La cause du décès de la star irlandaise n’a toujours pas été dévoilée.