La Ville de Québec n’exclut pas de construire elle-même les infrastructures du tramway

Si elle n’arrive pas à s’entendre avec les consortiums qui sont censés réaliser les infrastructures du tramway, la Ville de Québec n’exclut pas de se charger elle-même de ce gros morceau du mégaprojet.

C’est ce que le maire Marchand a laissé tomber, mardi en début d’après-midi, en marge d’un point de presse.

« C’est le message que j’envoie aux consortiums. Nous ne sommes pas prisonniers uniquement de leurs propositions (...) Notre premier choix c’est de travailler avec un de ces consortiums. C’est ça qu’on souhaite. S’il n’est pas capable d’arriver à ce que nous on souhaite, on va trouver des alternatives ».

Une de ces alternatives serait-elle que la Ville devienne elle-même maître d’œuvre du volet infrastructures qui représente la part du lion du tramway?

« On va passer à la question suivante », a d’abord répondu le maire, visiblement soucieux de ne pas dévoiler toutes ses cartes.

« Ça fait partie des alternatives »

Cela dit, ce dernier a été plus explicite par la suite.

« Ça fait partie des alternatives qu’on évalue présentement, a-t-il confirmé. On étudie toutes les possibilités qui sont dans notre coffre à outils pour trouver des solutions. Si on allait là, le travail est de dire est-ce qu’on on est capable de le faire comme on l’a fait pour les RTU avec autant d’acuité, de rigueur et de respect du cadre budgétaire et des échéanciers. »

Il y a quelques semaines, la Ville de Québec a déjà repris à son compte le dossier des RTU (Réseaux techniques et urbains) - soit le déplacement des différents câbles qui ne doivent pas se trouver sous la plateforme du tramway - dont une partie devait initialement être réalisée par le consortium sélectionné.

Le maire Marchand a par ailleurs laissé entendre que son but est également de soutenir les équipes du bureau de projet du tramway qui négocient actuellement avec les consortiums en lice pour réaliser le volet « infrastructures » du projet. « C’est difficile de négocier si vous avez une seule alternative », a-t-il glissé.

Le processus d’approvisionnement du tramway se divise en deux parties. La grosse partie concerne la réalisation des infrastructures. Des négociations se poursuivent actuellement avec les consortiums présélectionnés.

L’autre partie est celle du « matériel roulant », soit la construction des rames du tramway. Ce contrat a été remporté par la multinationale française Alstom.