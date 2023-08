Le voyou, le gâteux et la chute de l’empire américain

À moins que la justice en décide autrement, Trump sera le candidat républicain à l’élection présidentielle.

Le détenu P01135809 n’est libre que parce qu’il a les moyens de payer une caution.

Joe Biden semble décidé, lui aussi, à s’accrocher, même s’il montre des signes évidents de sénilité.

Soixante pour cent des jeunes de 18 à 29 ans avaient voté pour lui. Ils ne sont plus que 4% à se dire satisfaits de son travail.

Paralysie

Mais Trump et Biden sont bien davantage des conséquences que des causes d’un système politique brisé et d’une société polarisée.

Dans le Washington Post du 18 août, Dan Balz et Clara Ence Morse livrent une analyse lumineuse et décapante des problèmes.

Le dépit, le cynisme et l’insatisfaction à l’endroit du système politique montent dans la majorité des démocraties occidentales, mais nulle part aussi vite qu’aux États-Unis.

Le système du collège électoral, conçu par les Pères fondateurs pour juguler de possibles dérives populaires, a désormais pour effet de plus en plus fréquent de donner la présidence à un candidat ayant reçu moins de votes que son adversaire.

Aux élections à la Chambre et au Sénat, le candidat d’un parti est choisi lors de primaires auxquelles participent surtout les électeurs les plus motivés.

On voit donc une multiplication de candidats et d’élus aux positions extrêmes.

Le découpage périodique, sur des bases partisanes, de la carte électorale à la Chambre rend ensuite la majorité des élus indélogeables et encore plus libres de refuser des compromis raisonnables.

Dans beaucoup d’États, un parti contrôle toutes les branches de l’appareil politique, ce qui lui donne les mains libres pour appliquer un programme de plus en plus musclé.

Il n’y a pas meilleur exemple que les droits des LGBTQ: extension rapide dans les États démocrates, recul rapide dans les États républicains, alors que la société est infiniment plus nuancée sur la question.

Une forte majorité des Américains veut un meilleur contrôle des armes à feu et de l’immigration illégale, et le maintien de la protection constitutionnelle du droit à l’avortement.

Mais les politiques publiques ne suivent pas ou vont en sens inverse.

La Cour suprême, elle, rend des décisions cruciales qui ne reflètent pas le sentiment populaire.

C’est parfois nécessaire, puisqu’elle n’est pas une chambre d’écho du peuple, mais cela alimente la frustration populaire.

Les démocrates ont remporté le vote populaire lors de 7 des 9 dernières élections présidentielles, mais 6 des 9 juges actuels furent choisis par des présidents républicains.

Attaques

Amender la Constitution? Les clivages partisans font que c’est devenu presque impossible. Elle a été modifiée en 1992 pour la dernière fois.

Enfin, les attaques répétées de Trump sur les institutions ont affaibli leur légitimité et conduit nombre de gens à considérer comme vraies des faussetés démontrées.

Toutes les sociétés amies des États-Unis paient le prix de cette débâcle.