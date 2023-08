Les parents d’un enfant miraculé donnent 350 000$ à la Fondation du CHU de Québec

Après avoir tourné la page sur ce qui était sans doute l’épreuve la plus difficile de leur vie, les parents du petit Nathan Ouellet, sauvé d’une rare maladie génétique en 2020, ont décidé de redonner à la communauté.

La Fondation du CHU de Québec a annoncé mardi la réception d’un don majeur de 350 000$ de la part des parents, Marc-André Ouellet et Geneviève Caron, de Chicoutimi.

L’argent permettra d’acquérir deux appareils pour favoriser le dépistage de l’amyotrophie spinale chez les nouveau-nés, une grave et rare maladie neuromusculaire qui aurait pu emporter leur propre fils.

«Il est primordial de traiter les enfants tôt, d’où le besoin de dépister dès les premiers jours de vie», explique Marc-André Ouellet par voie de communiqué.

Photo d'archives Agence QMI, Roger Gagnon

La pire des nouvelles

La somme provient de la cagnotte de 915 000$ qui avait été réunie en catastrophe à l’été 2020 avec une campagne de sociofinancement.

Le couple venait d’apprendre que Nathan, qui n’avait pas encore un an, était atteint de cette affection qui cause une perte graduelle et irréversible des cellules contrôlant les muscles.

Mais le seul médicament pouvant l’aider, le Zolgensma, coûtait 2,8M$ et n’était à l’époque pas couvert par le régime public d’assurance.

L’histoire a connu un dénouement aussi heureux qu’inespéré en novembre 2020. Le petit Nathan a reçu une dose gratuite du médicament dans le cadre d’une loterie mondiale organisée par le fabricant, lui permettant de faire des progrès remarquables.

Après avoir offert un remboursement aux donateurs qui le désiraient, les deux parents ont décidé de réinvestir l’argent de la campagne dans cette cause ainsi que pour les besoins médicaux de Nathan.

Ils militent depuis pour que la maladie soit dépistée le plus tôt possible pour offrir les meilleures chances et la meilleure qualité de vie aux prochains enfants qui en seront affectés.

«Nous avons décidé de reverser les dons reçus. Après différentes discussions [...] nous avons entre autres choisi de soutenir la Fondation du CHU de Québec», déclare M. Ouellet.

Une différence

Selon la présidente de la Fondation, Marie-Claude Paré, il n’y a aucun doute que leur don contribuera à «faire la différence auprès de plusieurs enfants au Québec».

Les appareils en question, de type qPCR (qui signifie réaction en chaîne de la polymérase), peuvent identifier la mutation principale sur le gène responsable de la maladie. Ils sont destinés à l’Hôpital Saint-François d’Assise, à Québec.

«Les bébés à risque élevé d’amyotrophie spinale pourront être pris en charge rapidement, ce qui améliora grandement l’efficacité du traitement», souligne le Dr Yves Giguère, chef du département de médecine de laboratoire du CHU de Québec-Université Laval.

Au Québec, l’amyotrophie spinale toucherait entre sept et huit nouveau-nés par année. Elle affecte la capacité de ramper, de marcher, de bouger la tête et éventuellement d’avaler et de respirer.

Le Zolgensma est maintenant remboursé par l’État depuis 2021. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé l’année suivante que le dépistage de la maladie sera offert à tous les nouveau-nés.