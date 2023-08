Reconnaissance du milieu juridique pour un chroniqueur du «Journal»

Un des chroniqueurs de la section Argent du Journal, Bernard Cliche, fait partie de la prestigieuse liste des avocats de l'année 2024 publiée dans l'édition de The Best Lawyers in CanadaTM.

Notre chroniqueur en droit du travail a obtenu cette reconnaissance à la suite d’une consultation auprès de collègues travaillant dans son domaine de pratique. Bernard Cliche est reconnu au Québec pour la qualité de son expertise en droit du travail et dans le secteur de la santé et sécurité du travail.

L'inclusion dans Best Lawyers est basée sur une enquête rigoureuse auprès de la communauté juridique. «Depuis plus de 40 ans, Best Lawyers est considéré à la fois par la profession juridique et par le grand public comme la mesure la plus crédible de l'intégrité et de la distinction juridique. En tant que tel, la reconnaissance par Best Lawyers symbolise l'excellence dans la pratique, selon Philipp Greer , PDG de l'édition The Best Lawyers in Canada.