Roué de coups: un père attaque violemment un coach lors du match de son fils

Un entraîneur d’une école secondaire du Nord de la Virginie, qui remplaçait un ami pour un match de soccer de jeunes garçons samedi a été violemment battu à coups de bouteille d’eau métallique par un père qu’il n’avait jamais vu de sa vie.

«Le père est allé parler à son fils, et quand je suis allé le chercher pour le remettre dans la partie, j’ai demandé si tout allait bien. Et le père m’a répondu “non, ça ne va pas. Coach, est-ce que je peux te parler rapidement?”. Et puis tout s'est dégradé à partir de là», a relaté lundi l’entraîneur Vince Villanueva, le visage toujours tuméfié, à Fox 5.

Samedi après-midi, durant un match de jeunes garçons dans un parc de Manassas, en Virginie, l’entraîneur d’une école secondaire, qui remplaçait un ami à la tête d’une des deux équipes, aurait été approché par un père qui l’aurait violemment battu à coups de bouteilles d’eau métallique.

Pour l’entraîneur qui exerce sa passion depuis l’âge de 18 ans, c’est la première fois qu’il assistait à un incident d’une telle ampleur, lui qui ne connaissait ni le jeune joueur ni son père. Des policiers qui se trouvaient sur les lieux et qui n’étaient pas en service auraient alors pris en charge les autres enfants.

Les motifs derrière la brutale attaque doivent encore être éclairés, bien que l’entraîneur a indiqué que l’équipe de son fils perdait au moment de l’incident.

«Permettez [aux entraîneurs] de faire leur travail et faites-en simplement un environnement amusant pour [vos enfants]. Les enfants ont assez de stress dans la vie avec tout le reste du monde, mais permettez-leur de profiter de ce moment d'évasion», aurait-il conseillé aux parents qui ont tendance à devenir compétitifs durant un match.

De son côté, le père de 45 ans, Blerand Hoxha, aurait été arrêté par le Département de police du comté Prince William et accusé de blessure malveillante, selon le média américain.