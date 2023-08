Sortez-moi d’ici! : trois premiers concurrents révélés

Dave Morissette, Sébastien Toutant et Rosalie Vaillancourt sont les trois premiers participants confirmés de la deuxième saison de Sortez-moi d’ici!

C’est le coanimateur de la populaire téléréalité Jean-Philippe Dion qui l’a confirmé, mardi, au lancement de programmation de TVA.

Le tournage s’est bouclé le mois dernier au Panama et les premières images sont très prometteuses. Jean-Philippe, qui produit aussi l’émission, a dit que les défis auxquels se livrent les personnalités sont encore plus prenants et il demeure hanté par les cris de Dave Morissette, qui a notamment dû affronter des serpents.

Rappelons qu’Alexandre Barrette est le coanimateur de Jean-Philippe.

Sortez-moi d’ici! a été l’une des émissions les plus populaires de TVA l’hiver dernier avec Chanteurs masqués, Indéfendable et La Voix.