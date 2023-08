SuperFrancoFête: Roch Voisine a connu la gloire en français

Roch Voisine est l’un des quatre animateurs du spectacle de la SuperFrancoFête 2023. Il est surtout l’un des mieux placés pour attester que chanter en français n’est pas un frein à une reconnaissance internationale.

Il y a plus de 30 ans, c’était la Voisinemania en France. Grâce au succès de la chanson Hélène, le chanteur originaire du Nouveau-Brunswick était une idole en France, au début des années 1990. Des milliers de jeunes filles hurlaient à pleins poumons durant ses concerts et le pourchassaient à l’extérieur des salles de concert.

Quelques années plus tôt, c’est pourtant en anglais que la carrière de Roch Voisine avait pris son envol.

«Après, les gens avec qui je travaillais, qui étaient de Montréal, m’ont dit qu’il faudrait que je chante en français. Je n’étais pas convaincu au début. On a essayé...», dit celui que Le Journal a rencontré lors des répétitions de la SuperFrancoFête, mardi midi, à l’Agora de Québec.

L'essai a été concluant.

«C’est arrivé tellement rapidement, c’était tellement gros», dit-il.

Il n’a jamais cessé d’aimer Hélène

Même Hélène était d’abord une chanson en anglais. Son célèbre refrain a d’ailleurs conservé ses lignes dans la langue de Madonna.

«Je l’ai réécrite. Quand je suis arrivé au refrain, je n’avais pas de meilleure idée que le garder en anglais. Ç’a parti une mode», signale Roch Voisine, qui dit avoir toujours aimé la chanson, même quand elle prenait trop de place.

En Europe, se souvient-il, les gens ne se préoccupaient pas de ses nouvelles compositions. On voulait seulement entendre Hélène.

«Ce sont de graves erreurs de marketing. C’est resté collé pendant des années. Surtout là-bas, moins ici. Malheureusement, ils ne voyaient pas le reste. Mais ce n’est jamais arrivé que j’ai détesté la faire. Quarante ans après, je suis qui je suis à cause de ça. Ce fut un coup de départ fulgurant.»

Continuer de s’élever

Le spectacle de la SuperFrancoFête, qu’il animera avec Cœur de pirate, Gims et Mentissa, jeudi soir, sera l’occasion de prouver que le français a encore un bel avenir dans l’univers musical.

À son avis, la chanson francophone fleurira «tant que le monde va vouloir l’écouter, tant que les francophones vont faire de la bonne musique».

«Il faut d’abord et avant tout continuer de s’élever. Ce n’est pas parce qu’on fait ça d’ici qu’il faut que ce soit moins bon ou que ça sonne moins bien. Nous avons les moyens et le talent. Il faudrait aussi arrêter d’exporter nos talents. Nos meilleurs Québécois, même en technique, travaillent aux États-Unis et non ici. C’est un peu comme dans le cinéma.»