Transport scolaire: une seule adresse permise pour un enfant en garde partagée

Une mère de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est prise au dépourvu: son fils en garde partagée amorce sa troisième secondaire dans une école de Québec, mais le transport scolaire refuse de lui donner accès à l’autobus lorsqu’il est chez son père.

Marie-Soleil Laliberté a sursauté quand elle a appris que son adolescent ne pourrait pas prendre l’autobus pendant les semaines où il se trouve chez son père, qui habite la même municipalité.

«Je n’en reviens pas qu’en 2023, on me demande de fournir une seule adresse principale, déplore-t-elle. Son père et moi, on a la garde partagée à cinquante-cinquante, et il n’a jamais été question d’un autre fonctionnement. Nous avons trois enfants ensemble, et c’est la première fois qu’on a ce problème-là.»

Mme Laliberté et son ex-conjoint ont effectué toutes les démarches d’inscription au service de transport scolaire sur le site du Centre de services scolaire de la Capitale (CSSC) au mois de mars dernier, en vue de la rentrée 2023.

Politique stricte

Leur fils, qui a fait toute sa scolarité à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu’à maintenant, doit désormais poursuivre ses études à la Polyvalente de la Camaradière, son école de bassin, située à Québec.

«On a suivi toute la marche à suivre comme chaque année. Le 21 août, à une semaine de la rentrée, on nous a envoyé un courriel comme quoi c’était impossible d’avoir deux places pour un seul enfant.»

La politique de transport du CSSC stipule effectivement qu’il est impossible de permettre à un seul élève d’avoir deux adresses sur deux parcours différents.

«C’est dans un souci de disponibilité et d’équité», soutient la coordonnatrice aux communications du Centre de services scolaire de la Capitale, Marie-Claude Lavoie. «Quand c’est sur le même parcours, il n’y a pas de problème, parce que ça ne prend pas de place supplémentaire.»

À la discrétion des parents

Même si elle est consciente des réalités d’aujourd’hui et du fait que les jeunes en garde partagée sont assez nombreux dans les classes québécoises, la porte-parole du CSSC affirme que «c’est à la discrétion des parents» de trouver une solution pour permettre à leur enfant de se rendre à l’école.

À moins d’un retournement de situation, Marie-Soleil Laliberté et le père de son garçon devront se résigner à s’échanger les allers-retours entre la maison de l’un et de l’autre pour permettre au jeune homme de prendre l’autobus pour l’école.

«On ne peut pas se permettre de prendre deux heures pour faire deux allers-retours à Québec et aller le porter et le chercher tous les jours, une semaine sur deux. [...] Ce n’est quand même pas de notre faute si la ville se développe rapidement et qu’il manque d’autobus», conclut-elle.