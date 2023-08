Un drame familial à New York

Un père de famille du quartier Upper West Side à New York aurait poignardé à mort sa fiancée et ses deux enfants, avant de s’enlever la vie, selon le New York Post.

Edison Lopez, un homme de 41 ans, aurait assassiné Alexandra Witek, 40 ans, et les deux garçons du couple, respectivement âgés de trois ans et d’un an, avant de s’enlever la vie dans la résidence familiale située sur la 86e rue.

Les proches n’avaient pas eu de nouvelle de la famille depuis dimanche. Le père d’Edison Lopez et le frère d’ Alexandra Witek ont donc décidé de percer la serrure pour entrer dans la résidence. Ils ont aussitôt appelé les policiers, après avoir aperçu le sang au sol.

Le voisinage était sous le choc, mardi.

Heartbreaking photos capture moments of joy for Upper West Side mom Alexandra Witek and her sons Lucien and Calvin, who tragically lost their lives in a stabbing incident. #InMemoriam #FamilyLove pic.twitter.com/vsENDkARyR — US-Crimes (@OfficialUScrime) August 30, 2023

Il n'y avait «aucun signe, absolument aucun», a dit un voisin, Jeff Kimmel.

«Je l'ai vu grandir et devenir un homme», a-t-il poursuivi. Il était dans une belle relation de couple. Alexandra et Edison se promenaient avec les enfants régulièrement et tout le monde semblait heureux.»

Une femme qui a voulu préserver l’anonymat avait de bons mots pour la mère de famille.

«Alexandra amenait ses enfants à l’école. Elle était très dévouée envers les petits garçons. Tout le monde croyait que c’était une bonne famille», a-t-elle souligné.

Les deux parents étaient des Américains de première génération. La famille de Lopez étant originaire du Venezuela, tandis que les racines de Witek étaient polonaises. Le couple s’était connu au secondaire.

Stress

Dans les semaines qui ont précédé le drame, plusieurs voisins et amis ont déclaré que Lopez et sa famille se préparaient à un grand déménagement en banlieue, puisque le père de famille venait de trouver un nouvel emploi. Certains ont décrit l’homme comme étant excité et d'autres estimaient qu'il semblait stressé.

La police de New York croit qu’Edison Lopez vivait un stress important.

L’appartement qu’il voulait pour son nouveau travail à Westchester n'allait pas être prêt à temps, et «cela lui a peut-être causé du stress», a déclaré le chef adjoint des détectives du Service de police de la Ville de New York, Joe Kenny.

«Nous avons eu comme information qu'il est fort possible que l'appartement de Hastings n'était pas encore prêt pour lui», a-t-il ajouté.

Un portier du bâtiment familial a raconté avoir vu Edison Lopez, vendredi. Il semblait bouleversé, lorsqu’il a emmené le garçon de trois ans au camp de jour.

«Il a toujours été gentil et calme, a-t-il souligné. Il n’y avait rien qui pouvait laisser présager ça. Cela m’attriste.»