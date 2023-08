Une pizzeria visée par un incendie criminel à Terrebonne

Une succursale de Domino’s Pizza a été ciblée par un incendie d’origine criminelle dans la nuit de lundi à mardi à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal.

Les autorités ont été alertées par des appels au 911 au sujet d’un incendie qui s’est déclaré peu après 2 h dans une pizzéria d’un centre commercial situé sur le chemin Gascon, près de la rue Duplessis.

Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé la situation, mais les dommages causés à la bâtisse sont importants, même si le feu ne s’est pas propagé aux autres commerces.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Personne n’a été blessé lors de cet incendie et le dossier est sous enquête, a indiqué un porte-parole du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion.

Un large périmètre de sécurité a été érigé pour permettre aux enquêteurs d’analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie suspect, a-t-on ajouté.