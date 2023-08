Ville de Québec: un premier plan d’action pour améliorer la qualité de l’air

Point de presse mardi matin à l’hôtel de ville de Québec. On reconnaît de gauche à droite: le PDG du Port de Québec, Mario Girard, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, le maire de Québec, Bruno Marchand, et le directeur de division Prévention et contrôle environnemental à la Ville de Québec, Matthieu Alibert. Taieb Moalla