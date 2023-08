Volleyball féminin: un entraîneur québécois frappe en relève pour le Costa Rica au Championnat continental

Un entraîneur québécois frappe en relève avec le Costa Rica parce que le petit pays d’Amérique centrale ne pouvait pas déléguer un personnel complet à Québec pour le championnat continental de Norceca de volleyball féminin.

Même s’il ne dit pas un mot en espagnol, l’entraîneur-chef de l’équipe féminine du Rouge et Or de l’Université Laval Olivier Faucher a accepté de donner un coup de main au Costa Rica qui est un pays en développement sur la scène du volleyball. Le Rouge et Or a aussi prêté une physiothérapeute.

«Comme le Canada il y a 20 ou 30 ans, l’entraîneur-chef du Costa Rica n’a pas été en mesure de faire le voyage parce qu’il occupe un autre emploi dans son pays, a expliqué Faucher. Nous sommes rendus ailleurs au Canada en raison de la professionnalisation des entraîneurs.»

Faucher joue un rôle limité. «J’ai un rôle accessoire dans la gestion du match en gérant la tablette électronique pour les changements et les temps d’arrêt, a souligné l’ancien passeur étiole du Rouge et Or. Lundi à l’entraînement, j’ai rencontré l’équipe. Moi, je ne parle pas espagnol du tout, et l’entraîneur-chef parle un peu l’anglais, mais on a réussi à se comprendre.»

«Ma priorité demeure le Rouge et Or, et c’est pourquoi je ne serai pas présent mercredi puisque nous avons un entraînement au même moment, de poursuivre Faucher. On verra si nos horaires sont compatibles en fin de semaine.»

Deux réalités très différentes

Faucher n’a pas tardé à remarquer les grandes différences dans les attentes entre les Costaricaines et les Américaines, qui s’affrontaient lors du premier duel du tournoi cet après-midi.

«Il y a un fossé immense entre les États-Unis et le Canada, qui ont des ambitions claires de performances et qui veulent améliorer leur sort en prévision des sélections olympiques, et le Costa Rica qui n’a aucune attente, a-t-il expliqué. Ça saute aux yeux la grande différence dans le focus des équipes.»

Le Costa Rica n’a pas amené ses joueuses les plus expérimentées. «Je ne connais pas les raisons, mais je présume qu’ils veulent donner de l’expérience internationale aux plus jeunes puisque le pays ne participera pas aux sélections olympiques.»

Face aux championnes olympiques en titre et actuellement 3e sur l’échiquier mondial, le Costa Rica s’est incliné par la marque de 25-3, 25-13 et 25-5.

Deuxième expérience internationale

Pour Faucher, il s’agit d’une deuxième expérience internationale cet été. Il a travaillé comme adjoint de l’équipe canadienne au championnat mondial U19 disputé il y a quelques semaines en Hongrie et en Croatie. Le Canada a terminé en 19e position parmi les 24 équipes présentes.

«Le dernier match a été une belle photo de la progression de l’équipe au cours du tournoi, a-t-il indiqué. On souhaite que quatre à cinq filles joignent le programme de l’équipe senior au cours des prochaines années.»