50 Cent reporte son concert à Phoenix en raison de la chaleur extrême

50 Cent se soucie de la santé de ses fans et de ses équipes.

Le rappeur de 48 ans a annoncé lundi soir sur Twitter (X), qu'il avait reporté son concert à Phoenix, en Arizona, en raison d'un avertissement de chaleur excessive. « En raison de la chaleur extrême, le spectacle de demain à Phoenix, Arizona est reporté », a écrit 50 Cent, Curtis Jackson III de son vrai nom.

Le rappeur de In Da Club a ajouté : « Pour tous ceux qui souhaitent un remboursement, veuillez à vous rendre au point de vente pour obtenir des instructions. Je serai bientôt de retour en Arizona ! 116 degrés Fahrenheit (46,6°C), c’est dangereux pour tout le monde. »

Un certain nombre d'utilisateurs de Twitter/X ont approuvé et félicité l'artiste d'avoir pris en compte la santé de ses fans. « Cet homme se soucie de ses fans » a écrit l’un, tandis qu'un autre remarquait : « Une décision intelligente. Le risque est bien trop élevé. »

La semaine dernière, 16 personnes ont été hospitalisées pour des malaises liées à la chaleur lors d'un concert de Snoop Dogg à Houston, en Arizona, où la température a atteint 104 degrés Fahrenheit (40°C).

50 Cents est actuellement au milieu de sa tournée du 20e anniversaire de Get Rich or Die Tryin'. La partie américaine et canadienne de la tournée a débuté le 21 juillet à Salt Lake City, dans l'Utah, et se terminera le 22 septembre à Toronto, en Ontario. Il entamera ensuite la partie européenne de la tournée le 28 septembre à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il devrait y faire bien plus frais !