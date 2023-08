BARRETTE, Vincent



Le samedi 19 août pendant l'après-midi à l'hôpital Laval à Québec, s'est éteint paisiblement, entouré des siens, monsieur Vincent Barrette à l'âge de 92 ans. Originaire de Saint-Barthélémy, QC ; il est arrivé dans la ville de Québec en 1958 après un bref séjour dans la région de Montréal. Par ses diverses fonctions au sein du Gouvernement du Québec, il aura été autant un acteur qu'un témoin privilégié de la modernisation du Québec au cours de sa Révolution Tranquille. Impliqué dans sa communauté, monsieur Barrette aura été maire de Saint-Augustin-de-Desmaures de 1977 à 1981 ; années au cours desquelles en collaboration avec son équipe de conseillers, il a présidé à la construction d'un nouvel hôtel de ville pour la municipalité. Ce bâtiment est encore utilisé à cette fin par la ville près de cinquante ans plus tard et constitue toujours un actif important pour ses citoyens. En tandem avec son épouse, monsieur Barrette s'est également impliqué comme organisateur dans le cadre de plusieurs élections tant au Fédéral qu'au Provincial au fil des années 70 et 80. Jusqu'à la fin de sa vie, il aimait suivre l'actualité et l'évolution de sa communauté. Homme de famille, marié pendant plus de soixante ans, il s'est dévoué au fil des ans afin de s'assurer que celle-ci ne manque de rien. Il était plus particulièrement fier de sa petite-fille qui s'est établie solidement dans la vie après la fin de son parcours universitaire. La famille vous invite à se joindre à elle afin de célébrer la vie de Monsieur Barrette et se rappeler de bonsFils de feu monsieur Philippe Barrette et feu madame Marie-Edmée Caumartin ; Monsieur Barrette laisse dans le deuil son épouse des soixante dernières années, madame Madeleine Parent. Il laisse également dans le deuil son fils Martin Barrette, l'épouse de celui-ci, madame Guylaine Coulombe, sa petite-fille adorée Karel Barrette et son fiancé François Campeau-Hunziker. Il laisse également dans le deuil sa sœur Élise, ses frères Alain (feu Lise Bourdeau), Sarto et José (Danielle Ranger), ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères Jeannine Parent (Jean Ouellet), Georges Parent (Marcelle Landry) et Gilles Parent (feu Antoinette St-Pierre). De nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et amies proches sont aussi éprouvés par le départ de monsieur Barrette et la famille tient à remercier plus particulièrement monsieur Marcel Desroches pour sa présence et son soutien au cours des récentes années. De même, la famille tient à souligner l'excellent travail et le dévouement du personnel médical qui a soigné monsieur Barrette au fil des dernières années. Monsieur Barrette rejoint ses frères et sœurs partis avant lui, soit feu Justine, feu Michel (feu Thérèse Riendeau), feu Adèle (feu Richard Masson), feu Carole (feu Gilles Fournier), feu Ghyslaine (feu Hank Hazer). Ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs feu Odette Parent (feu Théo Dallaire), feu Normand Parent (feu Fernande Ouellet)