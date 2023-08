Arrêt cardiaque: un jeune joueur de soccer sauvé in extremis par l’équipe adverse

Un joueur de soccer de 19 ans sauvé in extremis par un concurrent de l’équipe adverse après s’être effondré en plein match en raison d’un arrêt cardiaque milite pour rendre les défibrillateurs plus accessibles au public.

«Je me souviens juste d’avoir passé le ballon, puis de m’être réveillé deux jours plus tard à l’hôpital. Ce qui m’est arrivé peut arriver à n’importe qui. [...] Les chances de survivre à un arrêt cardiaque hors de l’hôpital sont tout simplement choquantes, donc en tant que pays, on doit améliorer ça», a martelé le jeune Britannique Jack Hurley à «The Mirror» mardi.

En juin dernier, le jeune homme de 19 ans s’était effondré d’un arrêt cardiaque à peine dix minutes après le début d’un match de soccer à North Kilworth, en Angleterre.

Heureusement pour lui, un joueur de l’équipe adverse, bien au fait que le club de soccer s’était par lui-même muni d’un défibrillateur d’urgence, aurait alors sprinté les 45 mètres jusqu’à l’appareil, avant de prodiguer les premiers soins au jeune homme en attendant les services d’urgence.

«De voir ton garçon étendu au sol comme ça – c’est ton pire cauchemar. Il ne serait plus là si le club de soccer n’avait pas décidé d’acheter un défibrillateur», a insisté son père, Colin Hurley, au média britannique.

Pourtant, ces appareils indispensables qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort sont loin d’être suffisamment répandus dans l’espace public en raison des importants coûts qui leur sont liés, a déploré le jeune joueur qui leur doit pourtant la vie.

Au Royaume-Uni, ces appareils coûtent l’équivalent d’entre 1300 et 4300 $. À cela peut également s’ajouter une taxe comparable à environ 850 $ pour les entreprises ou les centres communautaires qui voudraient s’en prémunir.

«Près du trois quarts des arrêts cardiaques surviennent à la maison ou au travail et la moitié des arrêts cardiaques hors de l'hôpital se passent devant un témoin. Malgré cela, les défibrillateurs publics sont utilisés moins d’une fois sur dix. Il n’y a simplement pas assez de défibrillateurs dans nos rues», a indiqué David Stockdale, directeur général de la British Healthcare Trades Association à «The Mirror».

Au Canada, plus de 35 000 arrêts cardiaques surviendraient hors de l’hôpital chaque année, et seulement une personne sur dix y survivrait, selon les données de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.