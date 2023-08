Aucun échéancier pour préciser le 3e lien sans voiture

En attente de nouvelles données, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ne se fixe aucun échéancier pour préciser le mode de transport collectif qui sera retenu pour la nouvelle mouture sans voiture du 3e lien.

«Je ne veux rien précipiter», a expliqué la vice-première ministre, mercredi, lors d’une mêlée de presse à son arrivée au conseil des ministres.

«On est en train de documenter la chose, a continué Mme Guilbault. [...] Je veux que cette partie-là du projet soit faite consciencieusement, exhaustivement, et que quand je me présenterai [devant la population avec le mode de transport collectif retenu] j’aurai toutes les données, toutes les études, tous les documents.»

La ministre des Transports a signalé que plusieurs types de transport en commun pourraient emprunter un éventuel tunnel entre les centres-villes de Québec et de Lévis.

Les plus récentes études rendues publiques au moment d’enterrer la promesse du 3e lien routier, en avril dernier, étaient articulées essentiellement autour de deux modes, soit le tramway ou l’autobus.

Encore beaucoup à préciser

«On n’est pas obligés de se limiter aux autobus, a souligné la ministre. Je l’ai dit, on a inauguré un REM à Montréal... On peut évaluer un métro léger sur rail, on peut évaluer un métro, on peut évaluer un tramway, on peut évaluer des autobus.»

Les différents tracés possibles, de part et d’autre du fleuve, font aussi partie des éléments qui restent à préciser. On ignore aussi quel est le coût estimé de la nouvelle mouture du projet de 3e lien, qui dépassait les 10 milliards $ avant que son volet routier soit abandonné.

Le grand sondage de la rentrée Léger–Le Journal réalisé dans les derniers jours a révélé que 3 électeurs sur 4 de la grande région de Québec ne croient pas que le projet sera bel et bien construit, tel que révisé.

«Je pense que la population a besoin de plus d’informations, premièrement pour, comme on dit, se faire une tête finale sur la chose», a brièvement commenté Mme Guilbault.