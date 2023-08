Bill Belichick serait très rancunier

Le vétéran chroniqueur de la NFL au réseau NBC Sports Peter King a affirmé mercredi qu’il n’avait pas parlé à l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, depuis plus de 17 ans.

King a déclaré au site The Athletic que Belichick n’avait pas apprécié la manière dont celui-ci avait couvert le scandale du "Spygate" survenu lors de la saison 2007 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«C'est parfois le prix à payer pour faire notre travail, a souligné le journaliste. Il est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Je ne suis pas sûr de le placer au-dessus de Paul Brown, mais il fait partie des meilleurs entraîneurs de tous les temps, tous sports confondus. Mais je pense que ce qu'il a fait en 2007 n'était pas correct.»

Cette année-là, l’organisation de la Nouvelle-Angleterre avait enregistré les signaux des entraîneurs adverses pendant des matchs. Le tout avait débuté lorsque les membres du personnel des Patriots avaient filmé les signaux des entraîneurs des Jets de New York dans un endroit non autorisé lors d'un match le 9 septembre 2007.

La NFL a enquêté sur les allégations d'espionnage et a finalement condamné le pilote des «Pats» à une amende de 500 000 $. Le circuit Goodell a de plus décerné une amende de 250 000 $ aux Patriots, en plus de leur avoir retiré leur premier choix lors du repêchage de 2008.

La campagne 2007 fut tout de même historique pour l’organisation du Massachusetts, puisqu’elle a compilé un dossier de 16-0 en saison régulière. Les «Pats» se sont cependant inclinés par la marque de 17 à 14 face aux Giants de New York lors du Super Bowl.

King et Belichick entretiennent une relation professionnelle qui s’échelonne sur une période de plus de 40 ans. Le journaliste a été attitré à la couverture de la scène sportive pour le quotidien new-yorkais «Newsday» de 1985 à 1989, à l’époque où Belichick était coordinateur défensif des Giants.