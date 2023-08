OUELLET, Rosaire



Maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière depuis 2013, M. Ouellet a œuvré pendant plus de 34 ans dans la fonction publique. Il a notamment été directeur du Campus de La Pocatière pendant 8 mois et directeur général de l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) de 2009 à 2013, succédant à M. André Simard. Pendant son mandat à la tête de l'ITA, il a veillé à assurer la continuité du dossier de la construction d'une unité de production laitière biologique à La Pocatière et a participé à la concrétisation du Pavillon horticole écoresponsable de Saint-Hyacinthe. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2023, est décédé à l'âge de 69 ans et 9 mois, monsieur Rosaire Ouellet époux de dame Claire Godbout. Il était le fils de M. Roger Ouellet et de feu dame Lucille Pelletier, le gendre de feu M. Robert Godbout et de feu dame Agathe Beaudet. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 10 h à 13 h 45.et de là les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Claire; son fils Francis (Noémie G. Brisson), ses 4 adorables petites-filles : Céleste, Agathe, Dorothée et Lucille, son père M. Roger Ouellet (feu Lucille Pelletier); ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Christiane (René Choinière), Pierre (Céline Bélanger), Jocelyne (feu Gilles Meunier), Denise (Denis Plourde), Marielle (Patrice Auchu), Robert (Christine Dickner). De la famille Godbout, il était le beau-frère de: feu Gaétan, Ghislaine (Harry Julien), Jean-Charles (Hélène Gilbert), feu Marc-André et François. Sont aussi affectés par son départ ses filleuls, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ainsi que de nombreux collègues et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca ou à la Fondation André-Côté. Don en ligne : www.fondationandrecote.ca ou à la Société canadienne du cancer. Don en ligne: cancer.caDirection funéraire :