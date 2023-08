Championnat continental Norceca: «Le Dieu du volleyball est dans notre gymnase»

Triple champion olympique comme athlète, parmi les premiers joueurs à recevoir un salaire de plus d’un million annuellement et ambassadeur hors pair de son sport, Karch Kiraly passe la semaine à Québec à l’occasion du Championnat continental Norceca de volleyball féminin.

Gilles Lépine est aux anges. «Le Dieu du volleyball est dans notre gymnase, a lancé le président du comité organisateur et ancien entraîneur, joueur et analyste. Karch est une légende incroyable. En dépit de tous ses exploits, il est très sympathique et il est un excellent ambassadeur de notre sport.»

Médaillé d’or en volleyball intérieur aux Jeux de Los Angeles en 1984 et de Séoul en 1988, l’entraîneur-chef de l’équipe américaine est de nouveau monté sur la plus haute marche du podium en 1996 à Atlanta alors que le volleyball de plage faisait ses débuts olympiques officiels.

Au moment de prendre sa retraite en 2007 à l’âge de 47, il comptait 144 titres en volleyball de plage sur le circuit américain (AVP) et avait amassé des bourses de plus de trois millions.

Une victoire historique

En 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo, il a conduit l’équipe américaine féminine à la médaille d’or, une première dans l’histoire de nos voisins du Sud. Parmi toutes ses conquêtes, laquelle lui tient le plus à cœur?

«J’ai ressenti mes émotions les plus fortes quand nous avons gagné l’or à Tokyo, a-t-il confié. Le volleyball féminin est aux Jeux depuis 1964 et c’était la première fois que l’équipe américaine remportait la médaille d’or. Après avoir passé près à plusieurs reprises avec des médailles d’argent et de bronze, nous étions sur la première marche du podium pour la première fois après 13 tentatives. Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça.»

La victoire face à l’URSS en finale à Séoul a aussi une place spéciale dans ses souvenirs. «C’était génial de battre les Soviétiques en 1988, mais c’était encore plus spécial de gagner en 2021. En 1988, nous avions déjà gagné l’or olympique quatre ans plus tôt même si le plateau était moins relevé en 1984 en raison du boycott des pays du bloc de l’Est.»

Songe-t-il au doublé en prévision des Jeux de Paris? «On va commencer par se qualifier lors des sélections olympiques en Pologne à la mi septembre. On verra par la suite. Il y a encore beaucoup de volleyball.»

Grosse rivalité avec le Canada

À Los Angeles, Kiraly a croisé le fer en demi-finale olympique avec une figure très importante du volleyball canadien. Avant de redonner ses lettres de noblesse au volleyball masculin en menant le Canda à des qualifications olympiques en 2016 et 2021, Glenn Hoag a connu une belle carrière de joueur.

«Karch était le plus grand joueur de son époque, a déclaré Hoag que nous avons joint en Turquie où il dirige une équipe professionnelle. C’est l’un des plus grands athlètes de notre sport et un très bon entraîneur. C’est un bon ambassadeur du sport qui parle à tout le monde.»

Kiraly se souvient très bien de cette demi-finale face au Canada. «Dans notre région, c’était la plus grosse rivalité et nous avions un grand respect pour le Canada. Glenn était un excellent joueur et il est un excellent entraîenur.»

Dans cette optique de faire découvrir son sport et de partager ses connaissances, l’entraîneur dont le père est natif de la Hongrie offrira une conférence, samedi au PEPS. «Je ne suis pas le seul à agir ainsi quand je me retrouve dans un autre pays. Tant mieux si je peux aider les entraîneurs locaux et je serai content s’ils retiennent une seule chose qui peut les aider.»

Époque en or

Sacré meilleur joueur au monde en 1986, le bachelier en biochimie de UCLA qu’il a mené à trois titres de la NCAA en 1979, 1981 et 1982 se souvient très bien de ces années en Italie.

«C’était très spécial parce que la ligue italienne regroupait les meilleurs joueurs de partout dans le monde. Ce fut des années fabuleuses et je suis reconnaissant d’avoir fait partie de cette époque.»

Un certain Paul Gratton évoluait au même moment en Italie. Le Franco-Ontarien est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire canadienne.