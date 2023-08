ChatGPT, c’est le nouvel Arsène Lupin

Les pros comme les amateurs qui utilisent ChatGPT savent-ils qu’ils violent souvent le droit d’auteur?

ChatGPT, l’agent conversationnel créé par OpenAI, menace directement les auteurs, les actrices et les acteurs. Ils seront sûrement parmi les premiers à perdre leurs emplois à cause de lui. Ce n’est pas sans raison que leur grève se poursuit depuis des mois aux États-Unis. Les grévistes se battent pour leur gagne-pain. À Montréal et à Toronto, les membres de l’Union des artistes et de l’ACTRA sont tout aussi inquiets pour leur avenir.

Dans les faits, le nouvel Arsène Lupin de l’internet viole constamment les droits d’auteur, pillant ça et là les journaux, les magazines et même les émissions de télévision. Les médias avaient pourtant bien assez de Facebook, d’Instagram et compagnie pour s’approprier leur contenu et le monétiser à leurs dépens.

Ceux qui utilisent ChatGPT, pour leur travail ou pour s’amuser, savent que le robot conversationnel peut répondre à mille et une questions, compléter des phrases compliquées, traduire des textes dans la langue qu’ils choisissent, entretenir une conversation et même écrire des chroniques comme celle que vous lisez actuellement. Au moment du lancement de ChatGPT, en novembre dernier, des centaines de journaux, dont La Presse+, ont publié des articles entièrement composés par ChatGPT. Souvent mieux écrits même! Ces articles ont mystifié la plupart des lecteurs. Moi, le premier.

DES ARNAQUES À VOLONTÉ

Inutile d’ajouter que les esprits malveillants et les malfrats de l’internet – ils sont légion sur les 100 millions de personnes et plus qui utilisent déjà ChatGPT – n’ont pas perdu de temps pour générer de faux textes, diffuser des informations trompeuses et inventer les arnaques les plus invraisemblables. Je dénombre de nouveaux attrape-nigauds chaque jour dans mes courriels et sur mon téléphone.

Ces dernières semaines, le débat sur l’utilisation des cellulaires a fait rage. Le ministre de l’Éducation vient d’interdire le téléphone mobile en classe, mais ChatGPT, beaucoup plus perturbateur que le téléphone, reste à la disposition des étudiants. Sinon en classe, du moins lorsqu’ils sont de retour à la maison. Je serais très curieux de connaître le nombre de devoirs qui seront faits par le robot lors de l’année scolaire qui commence. Quel prof pourra déterminer que c’est bien l’élève qui a fait le devoir?

VOLER EN TOUTE IMPUNITÉ

Lundi dernier, OpenAI a lancé une nouvelle version ultra puissante de son robot. Les abonnés peuvent l’utiliser sans limites et, surtout, ils ont l’assurance que le contenu qu’ils génèrent ne pourra être reproduit par quelqu’un d’autre. En d’autres mots, on peut violer le contenu de quelqu’un d’autre sans qu’un tiers puisse à son tour!

Pour l’instant, quelques grands médias américains, dont le New York Times, CNN et ESPN, bloquent toute intrusion de leur contenu par le robot conversationnel. La télévision d’État australienne fait de même et France Télévisions envisage aussi de protéger ses contenus contre l’intrus. En juillet, l’Associated Press, l’une des plus anciennes coopératives d’information, a signé un accord avec OpenAI pour l’utilisation de ses archives. On n’en connaît pas les termes, mais OpenAI fait ainsi la preuve que son robot doit souvent puiser dans des ressources qui sont protégées par les lois sur le droit d’auteur, en plus de puiser abondamment dans le contenu des réseaux sociaux.

Comble de l’ironie, Facebook et Instagram finiront peut-être par exiger qu’OpenAI paie pour le contenu que son robot pille chez eux!