Découvrez le poids recommandé d’un sac à dos

La limite de poids d’un sac à dos d’un enfant dépend du poids de ce dernier, selon un expert.

Le docteur Guillaume Corbin, président de l’Association des chiropraticiens du Québec (ACQ), a donné une entrevue sur le sujet à l’animateur Jean-François Baril sur les ondes de Qub radio.

«Pour un enfant au primaire, idéalement, il ne faut pas dépasser 10 % du poids du corps de l’enfant. Si l’enfant pèse 60 livres, il ne faut pas dépasser six livres, a-t-il dit. [...] Au secondaire, on peut aller jusqu’à 15 % du poids du corps.»

Si un enfant doit transporter un sac à dos qui dépasse le poids limite recommandé, le docteur suggère qu’il dépose le sac au sol, lorsqu’il n’est pas en mouvement, pour éviter les blessures.

Le port du sac fait également toute la différence. Il doit être stable et près du corps de celui qui le porte.

«On voit souvent que le sac à dos est beaucoup trop bas, a souligné Guillaume Corbin. Il doit être près du corps. On peut mettre une main entre le dos et le sac à dos.»

«On le voit en clinique, un sac à dos mal porté va créer des problèmes de dos, a-t-il ajouté. [...] On voit des maux de cou, des maux de dos et des maux d’épaules répétitifs. Il y a toujours une tension dans le cou et dans les épaules.»