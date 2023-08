Des automobilistes frustrés utilisent leurs véhicules pour écarter des militants écologistes d’une autoroute

Des manifestants pour le climat, qui ont bloqué l’accès d’une autoroute de Munich, en Allemagne, afin de réclamer plus d’action de la part du gouvernement en matière de lutte aux changements climatiques, ont été traînés sur plusieurs mètres par des automobilistes en colère après avoir refusé de libérer le passage.

Selon une vidéo publiée par l’association écologiste, le conducteur d’une voiture aurait refusé de s’arrêter en voyant le blocage des militants. Son geste aurait encouragé d’autres automobilistes à faire de même, traînant les manifestants sur plusieurs mètres.

Weiter, immer weiter! Egal wie düster die Prognosen für die Zukunft sind – oder was auf deiner Motorhaube liegt. pic.twitter.com/PVcQMIo1GG — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 28, 2023

«Nous sommes la dernière génération à pouvoir arrêter la catastrophe écologique qui menace notre planète, et ce, que vous le vouliez ou non, a commenté le groupe “La dernière génération” sur le réseau social X. Nous joignons nos forces afin de réaliser une série d’actions non violentes afin de montrer notre résistance au développement des énergies fossiles.»

Cette organisation écologiste allemande est reconnue pour être impliquée dans des blocages de routes importantes partout à travers le pays. Elle a même réussi à retarder certains vols.

Ces activistes, que l’on reconnaît avec leurs gilets orange, ont miné la patience du public ces dernières semaines en causant de longs retards, certains pouvant durer plusieurs heures.

Ces derniers ont même déjà utilisé de la résine adhésive qui a nécessité l’intervention des services d’urgence. Les premiers répondants ont dû retirer le ciment sous l’asphalte afin de décoller les mains des protestataires de la route.

Ces moyens de pression ont provoqué des moments de rage qui ont souvent été filmés et partagés sur les réseaux sociaux.

En juillet, une femme a agrippé une manifestante par les cheveux afin de la traîner sur le bord de la route.

«La dernière génération ne protège pas le climat. Elle est impliquée dans des activités criminelles», a commenté le ministre des transports et des affaires numériques allemand, Volker Wissing.

D’après les informations du New York Post