TREMBLAY, Lily



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 25 août 2023, à l'âge de 80 ans et 6 mois, est décédée madame Lily Tremblay, épouse de feu Jean-Marie Savard, fille de feu madame Gracia Tremblay et de feu monsieur Lorenzo Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 1 septembre 2023, de 18 h à 21 h. La famille recevra également les condoléancesà compter de 9 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil, ses enfants Sandrine (Guy Bouchard), Annie (Daniel Guay), Janylène (Michel L'Heureux); ses petits-enfants: Anthony, Brittanie, Anne-Frédérique, Scott, Marc-Antoine, Amy, Jean-Pascal, François-Xavier. Son arrière- petite-fille Béatrice; ses frères et soeurs Feu Yvan (Pauline Thériault), Mona (Alex Girard), feu Thérèse (feu Julien Martel), Ghislain, Errol (Lise Coulombe), Michel (Nicole Rivest), Hélène (Majorique Angers), Louise (Yves St-Pierre), feu Christine; ses beaux-frères et belles-soeurs Feu Édouard (feu Lucina Martel), feu Augustin (feu Carmen Gauthier), feu Marguerite (feu Paul-Émile Lessard), feu Jean-Baptiste (feu Huguette Girard), feu Bertrand (Camille Girard), feu Jeannine (feu Philippe Bouchard), Rosaire (Charlotte Tremblay), Yvon (Jacynte Girard), Doris (Ghislain Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un remerciement particulier est adressé au personnel des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg. Nous vous invitons à ne pas envoyer de fleurs et à les remplacer par un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale (soins palliatifs de Charlesbourg), site web: fondationsfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.