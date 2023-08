Édouard Julien et les Twins participeront-ils aux éliminatoires?

À un mois de la fin de la saison régulière, rien n'est encore dans la poche pour le Québécois Édouard Julien et ses coéquipiers des Twins du Minnesota concernant une participation aux éliminatoires du baseball majeur.

Victimes d’une remontée, les Twins ont subi une coûteuse défaite de 5 à 2 en 10e manche, mercredi après-midi au Target Field, face aux coriaces Guardians de Cleveland.

Pourtant bien servis pendant sept manches par leur lanceur partant Sonny Gray, les Twins ont échappé les honneurs cette importante série de trois matchs contre les Guardians. Un circuit de trois points de Kole Calhoun aux dépens du releveur Kody Funderburk a fait la différence en faveur des visiteurs.

Minnesota (69-65) demeure néanmoins à cinq matchs devant Cleveland (64-70) dans la course au titre de la section Centrale de la Ligue américaine, lequel donne un accès direct aux séries.

Julien, 24 ans, a terminé la rencontre de mercredi avec une fiche de 0 en 4 au bâton, ayant néanmoins soutiré un but sur balles pour garder en vie la poussée de deux points des siens, en cinquième manche. Il était employé comme frappeur de choix, au premier rang de la formation offensive.

Expérience au premier coussin

Prêt à tout pour contribuer aux succès de son équipe, Julien, régulièrement utilisé au deuxième coussin, a d’ailleurs conclu un match comme joueur de premier but en défensive, le 22 août dernier, à Milwaukee.

«Je me sens plutôt à l’aise au premier but, c’est un peu plus facile qu’au deuxième coussin, selon moi, mais on verra», observait Julien, dans une entrevue accordée mardi au talk-show International Talk, produit par MLB Network.

Le Québécois a profité de l’occasion pour vanter l’ambiance dans le vestiaire des Twins, mentionnant au passage apprécier fortement son coéquipier Kyle Farmer, qui joue également à l’avant-champ.

«Kyle Farmer est un excellent vétéran, il est toujours là pour moi, il sait comment me garder les deux pieds sur terre, c’est un bon coéquipier à avoir, je l’aime beaucoup», a-t-il confié.

Parmi les meilleures recrues

À la suite du match de mercredi, Julien a conclu avec une moyenne au bâton de ,237 au cours du mois d’août. Il s’agit d’une légère baisse de régime alors que le jeune homme de Québec avait ébloui la planète baseball avec un rendement de ,369 en 22 matchs durant le mois de juillet.

Julien demeure, malgré tout, parmi les meilleures recrues du baseball majeur en 2023, avec une moyenne au bâton de ,280 et un brillant taux de présences sur les sentiers de ,375.

Devancer les Guardians

Les Twins, qui l’avaient emporté lundi face aux Guardians avant de s’incliner également mardi, doivent logiquement terminer au sommet de leur division puisqu’une qualification via les équipes repêchées de la Ligue américaine semble hors de portée.

Si les Twins restent en bonne position, une autre série cruciale opposant le club du Minnesota à Cleveland est prévue du 4 au 6 septembre, cette fois, au domicile des Guardians.

Le dernier mois

Advenant une lutte serrée, les Twins auront l’avantage d’affronter des clubs moins dangereux pour conclure la saison régulière, soit les Athletics d’Oakland et les Rockies du Colorado, à fin du mois de septembre et au premier jour d’octobre.

La plus récente participation des Twins à un duel éliminatoire remonte à 2020. Le club du Minnesota s’était alors incliné en deux parties contre les Astros de Houston dans une série au meilleur de trois matchs.