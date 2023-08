En soutien à Moisson Québec

Photo fournie par JPQ

Les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ) s’unissent pour lancer un événement philanthropique exceptionnel dans le but de générer un impact positif au sein de leur communauté. Le Bal philanthropique 2023, au profit de Moisson Québec, se tiendra le 7 septembre à 18 h, au Diamant de Québec, sous la présidence d’honneur de Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, philanthrope et Dragon de l’émission Dans l’œil du dragon. Au menu : cocktail dînatoire, prestation de la chanteuse Clodelle Lemay, encan silencieux et ambiance musicale assurée par la DJ Jessica Dénommée, ambassadrice de l’événement. Les profits amassés lors de ce bal contribueront à aider Moisson Québec à réduire l’insécurité alimentaire, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles. Renseignements et achat de billets : les billets pour le Bal philanthropique sont actuellement offerts en prévente sur le site jeunesphilanthropes.com

Là où les balcons chantent les soirs d’été

Photos fournies par Alain Jacques, cégep Limoilou et Liliane Roy

Voilà le titre de l’exposition qui se tient jusqu’au mois d’octobre à la bibliothèque du Cégep Limoilou et qui raconte en douze tableaux documentaires l’histoire du quartier. Réalisée entièrement, comme travail de session, par quatre étudiants de Martine Dumais, professeure d’histoire de l’établissement, l’exposition révèle le quartier Limoilou, son histoire et son évolution, à travers des photographies et des images d’archives. Originaires de Charlesbourg, les quatre étudiants en sciences humaines au Cégep Limoilou, Liliane Roy, Hubert Adam-Marsolais, Cédrick Tailleur et Milan Simard (photo), ont pu compter aussi sur les conseils de Daniel Papillon et de Gilles Gallichan, membres de la Société historique de Limoilou, au fil de leur projet dont ils ont été maîtres d’œuvre. L’expo est présentée à la mezzanine de la bibliothèque (photo) aux heures habituelles d’ouverture.

Noces de palissandre

Photos fournies par la famille

Marie-Hélène Gagnon et Lauréat Sirois (photos), de Rivière-du-Loup (autrefois de Pohénégamook), célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Marié à Saint-Urbain le 30 août 1958, le couple a eu 5 enfants, a 9 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. Exemple de complicité et de respect pour toute la famille, Marie-Hélène et Lauréat ont possédé une ferme agricole durant plusieurs années à Saint-Éleuthère. Parallèlement à son travail de fermier, Lauréat était bûcheron. Le couple a déménagé à Rivière-du-Loup en 1992 et il demeure en résidence depuis 2021 pour une meilleure qualité de vie. Félicitations pour vos noces de palissandre.

Anniversaires

Photo d’archives

Mario Bouchard (photo), directeur général du Club de golf Royal Québec de Boischatel, 60 ans... Andy Roddick, joueur de tennis américain, 41 ans... Cameron Diaz, actrice américaine, 51 ans... Sylvain Boudreau, ex-propriétaire du restaurant Le Galopin de Sainte-Foy, maintenant directeur relations clients et médias chez Bambou Communication Marketing, 57 ans... Lucie Lebel, la patronne de Sylvain chez Bambou Communication Marketing... Guy A. Lepage, animateur (Tout le monde en parle), 63 ans.

Disparus

Photos fournies par les familles

Le 30 août 2022 : Jean-Pierre Bérubé (photo de gauche), 77 ans, auteur-compositeur-interprète, natif de Québec, qui a signé quelque 350 chansons sur les thèmes de l’amour, de la vie et du Québec (La marche des poètes)... 2022 : Jean-Guy Blouin (photo de droite), 87 ans, président fondateur en 1977 de l’entreprise Formulatech, devenue en 1996 Formulatech Créapub Design... 2022 : Lucienne Cornet, 85 ans, artiste d’origine française qui résidait à Québec depuis 50 ans et qui a notamment laissé sa marque avec des sculptures visibles un peu partout dans la région de Québec (Centre des congrès de Québec, Salle Albert-Rousseau, Domaine Forget, Espace Félix-Leclerc, Séminaire de Québec)... 2022 : Mikhaïl Gorbatchev, 91 ans, homme d’État soviétique puis russe qui a dirigé l’URSS entre 1985 et 1991... 2020 : Jacques Galipeau, 96 ans, comédien montréalais, qui s’est surtout illustré dans de seconds rôles au théâtre et à la télévision... 2018 : Vanessa Marquez, 49 ans, actrice américaine... 2016 : Marc Riboud, 93 ans, photographe français célèbre pour ses reportages réalisés dans le monde entier... 2015 : Normand Nickner, 83 ans, « La légende du culturisme au Canada »... 2015 : Guy Godin, 83 ans, animateur et acteur (L’or du temps)... 2015 : Wes Craven, 76 ans, véritable icône des films d’horreur (A Nightmare on Elm Street, Scream)... 2014 : Victoria Mallory, 64 ans, chanteuse et actrice américaine... 2012 : Denis Carpentier, 58 ans, technicien-pupitre au Journal de Québec... 2010 : Pauline Lapointe, 60 ans, comédienne québécoise... 2008 : Walter Killer Kowalski, 81 ans, l’un des pionniers de la lutte professionnelle en Amérique du Nord... 2008 : Romain Boivin, 81 ans, grand saumonier de Charlesbourg... 2006 : Glenn Ford, 90 ans, acteur américain d’origine québécoise... 2003 : Charles Bronson, 81 ans, acteur américain.