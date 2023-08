Encore des subventions nébuleuses pour le Fonds vert

Le gouvernement de la CAQ avait promis de resserrer les dépenses du Fonds vert, mais des subventions soulèvent encore des questions.

Les sommes servant à lutter contre les changements climatiques qui proviennent principalement de la taxe sur le carburant payée par les automobilistes avaient, par exemple, servi à subventionner Air Canada et un projet d’électrification d’une réserve touristique de gorilles au Gabon.

«C’est bien certain qu’on sera plus vigilants que les libéraux dans leur gestion du Fonds vert», avait promis le ministre de l’Environnement Benoît Charette. Il a modifié le Fonds vert pour le transformer en Fonds d’électrification et des changements climatiques et aboli le conseil de gestion qui devait le surveiller.

Le ministre s’est ensuite octroyé des pouvoirs supplémentaires, alors que les dépenses du Fonds ont depuis explosé, passant d’une moyenne de 740M$ à 1,1G$ en 2021-2022. Cinq ans après l’arrivée au pouvoir de la CAQ et ces changements, des incongruités et les subventions douteuses existent encore.

Voici quelques exemples:

Encore Air Canada...

Près de 200 000$ ont été versés à l’entreprise depuis 2018 grâce au programme de conversion et efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette somme s’ajoute aux 800 000$ qu’elle avait déjà reçus pour installer des ailettes sur des Boeing-767.

Strom Spa Québec inc.

Le nouveau lieu de détente qui borde le fleuve sur la promenade Samuel-De Champlain a eu droit lors de son ouverture en 2018 à 530 407$ en subvention lié au programme de conversion et efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et institutionnels.

Fusion jeunesse

L’organisme qui contribue notamment à la persévérance scolaire et à l’engagement civique des jeunes au Canada, en France et au Sénégal a eu droit avec le programme Partenariats structurants en matière de lutte aux changements climatiques à 311 500$.

Des millions... pour Olymel

Depuis 2019, l’entreprise a reçu près de 8,6M$ provenant du Fonds vert. Pourtant, le géant spécialisé dans la transformation de viande a annoncé au printemps dernier la fermeture de son usine de Vallée-Jonction, après les fermetures de Blainville et Laval en février dernier. Près de 1000 personnes perdront leur emploi dans les prochaines semaines. En plus du manque de main-d’œuvre, le PDG Yanick Gervais a affirmé qu’il aurait eu besoin de près de 40M$ pour améliorer l’état des installations situées en Beauce.

LES RICHES POLLUEURS QUI EN PROFITENT DEPUIS 2018

ArcelorMittal: 22M$

Ciment Québec: 17,1M$

Kruger: 14,5M$

Aluminerie Alouette: 12M$

Minerai de fer Québec: 11,5M$

Elkem Métal: 6,6M$

Diageo Canada: 5,4M$