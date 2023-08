LACROIX, Robert



Est décédé à la Maison de la Source Gabriel le 20 novembre 2022 à l'âge de 65 ans, M. Robert Lacroix, domicilié à Val-d'Or, fils de feu André Lacroix et de feu Thérèse Villeneuve, époux de Louise Pelletier. Outre son épouse, M. Lacroix laisse dans le deuil son frère : Denis (Nathalie Chamberland); sa nièce : Julie; son beau-frère : Luc; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe de l'oncologie de Val-d'Or ainsi que celle du CUSM pour les bons soins prodigués depuis février 2019, le personnel du 4e étage du Centre Hospitalier de Val-d'Or, ainsi que l'équipe de la Maison de la Source Gabriel pour leur accompagnement, leur empathie, leur professionnalisme et leur humanité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Source Gabriel, 101 Chemin Gabriel-Commanda, C.P. 667, Val-d'Or, Québec, tél. : 819 825-7786, site web : https://maisonsourcegabriel.com/faire-un-don/ et/ou à la Fondation québécoise du cancer, 555 boul. de l'Hôpital, Gatineau, Québec, tél. : 877 336-4443, site web : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don. L'exposition de l'urne se fera à la:le mardi 12 septembre 2023, de 13h30 à 16h30.