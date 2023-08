PELLETIER CHOUINARD, Dolorès



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Dolorès Pelletier, épouse de monsieur Léon Chouinard. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle était la fille de feu dame Rose-Eva St-Laurent et de feu monsieur Auguste Pelletier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre-Yves (Denise Jean), Claude, Johanne (André Allaire), Martine et Robin Caron; ses petits-enfants : Sébastien, Guillaume (Gabrielle Mathieu) et Marie-Pier Caron (Georges Harvey), Audrée (Benoit Fortin Lyonnais) et Marie-Michèle Allaire (Philippe Viel), Constance (Julien St-Amour Lavigne) et Sophie Harvey (Vincent Lacombe); ses arrière-petits-enfants : Émile et Agathe Lyonnais; Hayden Caron-Mathieu; Florence Laliberté, Philippe et Charlie Lacombe. Elle laisse également les enfants de son époux : feu Sylvie (Michel Thériault), Fabienne (Jean-Marie Paradis), André; ainsi que les petits-enfants : Pascale et Ariel Thériault; Camille Chouinard Labbé (Mélanie Lavoie) et Juliette Chouinard. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Maurice (Pierrette Morin), feu Marcelle (feu Léon Grondin), Colette (feu Robert Boucher - feu Hugh Van Patter), feu Jean-Guy (feu Évelyne Bélanger), feu Bibiane (feu Jean-Paul Dancause), feu Huguette (feu Germain Gagnon), feu Paul-Yvon (feu Françoise Messier) et Nicole (Serge Veilleux).Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Chouinard, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence à la Croisée du Bonheur de Beaumont, au Dre Isabelle Pelletier et à celui du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 1er septembre 2023 à compter de 10h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.