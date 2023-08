Fine cantine Chez Mag: l’engouement ne s’essouffle pas

L’engouement ne s’essouffle pas pour la poutine de la fine cantine Chez Mag un peu plus d’un mois après avoir été encensée par Olivier Primeau, si bien que le restaurant de l’île d’Orléans va enregistrer une année record.

À la fin juillet, l’influenceur et homme d’affaires avait accordé une note de 9,8 sur 10 à leur poutine, la qualifiant de «l’une des meilleures poutines au Québec» dans une vidéo qui a eu un effet boule de neige et a créé tout un émoi à Sainte-Famille.

Photo Nicolas St-Pierre

«Ça n’a pas été facile parce qu’on a toujours opéré dans le but d’offrir de la qualité et non de la quantité donc c’est sûr que c’était un défi. N’empêche qu’on est super content de l’engouement qu’on a et on remercie tout le monde qui nous donne cet amour-là», souligne le copropriétaire Marc-Antoine Gagnon.

«Je vends du rêve et du bonheur. Quand le client arrive ici et qu’il est content, c’est ça ma paye et ma réussite», ajoute-t-il.

Ce fut également difficile pour les employés, il a donc dû se résigner à réduire les heures d’ouverture pour ne pas épuiser le personnel en raison des files d’attente de près de deux heures qui ne cessaient jamais.

«Ça a été éprouvant physiquement et mentalement, mais j’ai la chance d’avoir de bons employés. Sans eux, on n’aurait jamais été capable de faire ce qu’on a fait», insiste-t-il.

Écoutez son entrevue au micro de Jean-François Baril via QUB radio :

Des ajustements nécessaires

L’achalandage n’ayant pas diminué, le commerce reçoit toujours près de 1500 clients chaque jour de fin de semaine, mais l’administration a fait des ajustements pour mieux gérer l’affluence. Un camion de rue offre les plats «signatures» – comme le lobster roll et la poutine au homard –, ce qui permet de réduire l’attente pour ces spécialités.

Nicolas St-Pierre

L’entrepreneur ne ferme pas la porte à transformer son camion de rue en «Chez Mag mobile» afin de se déplacer dans certaines villes et certains festivals dans les années à venir, ou à ouvrir d’autres succursales. Une deuxième cantine a ouvert ses portes l’an dernier à Kamouraska.

Place aux pommes

Avec la saison des pommes qui arrive à grands pas, Marc-Antoine Gagnon ne s’attend pas à prendre du repos de sitôt.

«D’année en année, ça a toujours été la folie, cette année on s’attend à ce que ce soit deux fois plus gros. C’est certain qu’on n’arrêtera pas», dit-il.

Avec la popularité grandissante de la cantine, M. Gagnon songe à un agrandissement, mais il souhaite conserver l’authenticité de formule actuelle qui est, selon lui, la clé pour une belle expérience client.

«On veut garder l’essence de la cantine, c’est-à-dire pas de place assise à l’intérieur, tu viens t’asseoir à une table de pique-nique, beau temps, mauvais temps», a-t-il lancé.

Par ailleurs, il lorgne l’ajout d’une proposition de brunch pour les prochaines années.

«C’est une demande qui est bien présente sur l’île parce qu’il n’y a pas vraiment de place pour déjeuner donc c’est quelque chose qu’on aimerait offrir dans le futur», explique Marc-Antoine Gagnon.