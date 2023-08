La gare du Palais de Québec se refait une beauté: des travaux jusqu'en 2025

Des travaux de rénovation entamés à la gare du Palais de Québec se poursuivront jusqu’en 2025, a annoncé VIA Rail qui prévoit investir 80 M$ dans la réfection de quatre gares patrimoniales au pays.

La gare du Palais, construite en 1915, fait partie des quatre gares qui subiront une cure de jouvence. Les autres étant la gare Union de Winnipeg, la gare Pacific de Vancouver et la gare de Halifax.

À Québec, la phase 1 des travaux de rénovation, débutée en août 2022, tire à sa fin. Les interventions consistaient à remplacer des sections du toit de cuivre, à changer près de 90% des fenêtres, à sécuriser la circulation dans les combles et à améliorer les infrastructures dans les vides sanitaires pour accéder aux équipements mécaniques.

D’autres travaux, qui visent à rénover et/ou remplacer l’enveloppe du bâtiment, seraient à venir.

«Les travaux, planifiés en deux phases, ont débuté en août 2022 et se poursuivront jusqu’en 2025 à la suite d’un appel d’offres additionnel qui sera lancé sous peu», a indiqué VIA Rail dans un courriel.

«Plus d’informations seront disponibles sur les travaux à venir une fois les appels d’offres terminés. En ce qui a trait au budget et à la nature des travaux à venir, nous ne pouvons malheureusement pas fournir de chiffres précis, car ces informations peuvent influencer les offres que nous recevrons.»

Les investissements annoncés récemment par VIA Rail visent «à protéger ces bâtiments et à s'assurer qu'ils reflètent les normes d'aujourd'hui».

VIA Rail compte 104 gares au pays dont 24 sont des édifices patrimoniaux. La société est propriétaire de 61 gares.

Dans l’annuaire de désignations patrimoniales fédérales, on décrit la gare du Palais de Québec comme «une grande gare de style château, parée de briques et de pierres». Elle est désignée comme gare ferroviaire patrimoniale depuis 1992.

« Ces gares emblématiques symbolisent l'histoire du chemin de fer et, par extension, la création du Canada, et nous avons la responsabilité de les protéger », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction lors de l’annonce de l’enveloppe de 80 M$ à Winnipeg vendredi dernier.