Le cas Matzneff: la France, un refuge pour pédophiles

Sophie Durocher, dans une chronique récente du Journal, parle avec émotion de la bande-annonce du film Le Consentement, adaptation du livre de Vanessa Springora, victime du prédateur sexuel Gabriel Matzneff. On y montre l’extrait de l’émission Apostrophes où Denise Bombardier, en 1990, a courageusement dénoncé – la seule à oser le faire – l’auteur pédophile protégé des milieux culturels, politiques et médiatiques français. Ça avait valu une pluie d’insultes et des menaces à notre Denise.

Pourtant, Matzneff n'avait jamais caché sa préférence pour les relations sexuelles avec des mineurs, filles ou garçons, publiant même un livre intitulé Les moins de seize ans.

L’auteur, qui se vantait de sa pédophilie et de son tourisme sexuel en Thaïlande, a longtemps bénéficié d’un soutien enthousiaste de l’establishment littéraire parisien qui n’avait rien à cirer de ses crimes contre les enfants. Déjà lauréat de deux prix de l'Académie française, il a remporté, en 2013, le prestigieux prix Renaudot.

La publication du livre Le Consentement de Vanessa Springora au début de 2020 avait conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour viol sur mineur (elle avait 14 ans en 1986), qui dure toujours. À moins qu'on ne trouve une victime récente dont l’abus ne serait pas couvert par la prescription, l’enquête va se terminer par un non-lieu.

En septembre 2021, c’est l’ancienne journaliste britannique d’origine italienne Francesca Gee qui accuse Matzneff. Dans son livre L’arme la plus meurtrière, elle raconte avoir eu une relation avec lui quand elle avait 15 ans, dans les années 1970.

Et il y a d’autres cas...

Le réalisateur/scénariste Roman Polanski est un autre pédophile qui jouit de la protection de la France. Il s’est reconnu coupable aux États-Unis en 1977 d’avoir soûlé et drogué une fillette de 13 ans pour ensuite la violer. Menacé d’une peine de 50 ans de prison après avoir négocié un plaidoyer de culpabilité qui a dérapé, il a pris la fuite et s’est réfugié en France dont il possède la citoyenneté.

Le ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy, Frédéric Mitterrand (neveu de l’ancien président) qui s’était porté à la défense de Polanski, a dû lui-même se défendre d’être pédophile: il s’est vanté dans un roman autobiographique d’avoir eu des relations tarifées avec de jeunes mâles lors de séjours de tourisme sexuel en Thaïlande.

Même un Oblat de Marie-Immaculée

La France a rejeté la demande d’extradition pour pédophilie d’un prêtre français présentée par Justice Canada en octobre 2022. Le père oblat Joannes Rivoire, 92 ans, qui est aussi de nationalité canadienne, est accusé d'agressions sexuelles sur des enfants inuit au Nunavut, dans les années 1960 et 1970.

Les Oblats ont annoncé qu'ils entamaient une procédure de «renvoi» contre lui. Le missionnaire, qui a quitté le Canada pour la France en 1993, a toujours contesté ces accusations.

Comme le montre le cas de Polansky, la France n’extrade pas ses citoyens même s’il n’y a pas prescription. Est-ce à dire que les prédateurs sexuels et les pédophiles français peuvent impunément commettre des crimes sexuels sur des mineurs à l’étranger et revenir au pays, sûrs qu’ils ne seront jamais inquiétés?