Catastrophe en francisation: le tandem Jean-François Roberge et Christine Fréchette recherché

La semaine dernière, nous apprenions que près de 30 000 immigrants s’étaient inscrits à des cours de francisation. C’est beaucoup de monde, et c’est tant mieux!

Catastrophe, on apprenait aussi que seulement 1500 personnes pourraient commencer leur cours dès la rentrée. Mille cinq cents seulement??? Et un autre 3500 dans quelques semaines...

Cela laisse 25 000 immigrants abandonnés. Des immigrants intéressés à apprendre le français, soucieux de bien s’intégrer à la société québécoise et au marché du travail. Vous dire à quel point cela me met colère.

Où sont Jean-François Roberge, nouveau ministre de la Langue française, et sa collègue Christine Fréchette, ministre de l’Immigration et responsable de Francisation Québec, pour apporter des correctifs majeurs et rétablir la situation dans les meilleurs délais? Pour offrir leurs excuses. Leur silence est intolérable. Sur l’un des aspects les plus importants et fondamentaux visant à favoriser l’apprentissage du français, c’est un échec cuisant.

L’anglicisation de Laval

Comme bien des immigrants s’établissent à Laval, l’analyse de Frédéric Lacroix sur le phénomène d’anglicisation de Laval basé sur les données du recensement canadien, réalisé cet été, est d’autant plus intéressante. L’usage de l’anglais prend de l’ampleur, le phénomène est désormais documenté.

Selon Lacroix, «les anglophones parviennent à imposer leur langue au travail dans une proportion 2,3 fois plus grande que la taille relative de leur groupe selon la langue maternelle». C’est d’autant plus préoccupant qu’il ajoute qu’en 2021, la proportion des francophones à Laval était descendue à 54,8%, soit une chute de 19,4 points en 20 ans.

Zara

Une anecdote qui devient de plus en plus la norme. Cet été, je suis allée au Zara du Carrefour Laval, une chaîne espagnole qui semble peu encline à faire respecter la loi 101 et 96.

Devant moi, une employée francophone s’adresse à son superviseur en français. Ce dernier lui répond en anglais. Elle poursuit en anglais. Une fois que l’employée quitte, je m’adresse au superviseur pour lui faire remarquer que sa collègue s’était adressée à lui en français pour voir quelle serait sa réaction. En gros, il s’en T*** «Et alors? Je parle anglais, c’est normal que je parle anglais au travail.» Pourtant, à sa réponse, il parlait bel et bien français... #Ça va bien aller